Spierballen bij Red Bull: "We zijn er klaar voor als Mercedes wil protesteren"

Christian Horner heeft Mercedes-teambaas Toto Wolff gewaarschuwd om 'zijn mond te houden' over te flexibele vleugels in Bakoe. Wolff deinst niet terug over zijn dreigement om dit weekend een protest in te dienen tegen de 'buigzame' achtervleugel van Max Verstappen wagen, de RB16B van Red Bull Racing.

Verstappen zei in Baku dat Mercedes duidelijk probeert Red Bull af te remmen. "Ja, zoals altijd", bevestigde Wolff. "Net zoals ze ons proberen af ​​te remmen."

Buigende voorvleugels

Red Bull-teambaas Horner suggereert echter dat Wolff waarschijnlijk zijn mond moet houden, omdat videobeelden aan boord laten zien dat de voorvleugel van de Mercedes dramatisch buigt. Toen hem werd gevraagd naar het dreigende protest van Wolff, vertelde Red Bull F1-adviseur Helmut Marko aan Osterreich: "Dan zouden we onmiddellijk iets aan zijn voorvleugel doen. Iedereen kan zien hoeveel die buigt."

Wat betreft de achtervleugel van Red Bull, merkte Marko op: "Als je naar dokter Wolff luistert, winnen we een halve seconde met deze vleugel. Ik hoop dat God hem hoort, want dan zouden we vooraan staan."

Staakt het vuren

Wolff lijkt ondertussen niet te buigen voor Marko's waarschuwing voor vergelding door protesten. "Niemand wil protesteren. De Formule 1 gaat over de strijd op de baan", hield de Oostenrijker vol. "Maar de FIA ​​moet robuuster zijn in zijn interpretatie. Er mogen geen overdreven flexibele vleugels zijn in Bakoe, dan komt alles goed", aldus Wolff.

Kom maar op

Marko houdt vol dat Wolff onredelijk is om te willen dat Red Bull en andere betrokken teams hun flexibele achtervleugels voor de Franse Grand Prix moeten aanpassen.

"Als de heer Wolff het eerder wil, willen we dat. Maar voor zover we zijn geïnformeerd, is het de beslissing van de FIA. Als hij protesteert, zijn we er klaar voor", zo stelt Marko stellig.