Max Verstappen in zijn nopjes na dominant Red Bull in Bakoe: "Wij zien er erg sterk uit"

Max Verstappen heeft de eerste dag in aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan als tweede afgesloten tijdens de tweede vrije training, terwijl hij in de eerste training nog sneller was dan zijn teamgenoot. Red Bull Racing domineert de vrijdag, tot grote vreugde van de Nederlander die aan de leiding gaat van het wereldkampioenschap Formule 1.

Titelrivalen van Mercedes worstelden zich door de dag en Lewis Hamilton en Valtteri Bottas vielen zelfs buiten de top-tien tijdens de tweede training in Azerbeidzjan.

Max Verstappen is dan ook positief na de eerste dag in Bakoe: “We hadden een goede start van het weekend. De auto voelde goed aan in de eerste vrije training en ik voelde me erg comfortabel.”

Max vervolgt: “Voor de tweede sessie hebben we een paar dingen veranderd om te kijken of dat beter was maar ik denk dat we wat achteruit gingen. We zullen vanavond kijken in welke richting we gaan, maar voor het team was het een erg goede dag.”

Wind

Verstappen laat via zijn website Verstappen.com weten dat hij veel last had van de wind. “Ja, het was erg winderig wat nooit gemakkelijk is, maar dat is hetzelfde voor iedereen. Het maakt het rijden hier iets interessanter.”

Sterk

Verstappen besluit: “Tot zover zien we er erg sterk uit en daar ben ik erg blij mee, laten we afwachten wat we morgen kunnen doen.”