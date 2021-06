Lewis Hamilton door het stof na onsportieve uitspraken na miskleun Mercedes in Monaco

Lewis Hamilton is door het stof gegaan tijdens zijn gesprekken met journalisten in Bakoe in de aanloop naar de Grand Prix van Azerbeidzjan. Na de voor Mercedes rampzalig verlopen Formule 1-race in Monaco deed Hamilton vele wenkbrauwen fronzen met uitspraken over het team van Mercedes.

Foutengala

Tijdens de Grand Prix van Monaco stapelde Mercedes fout op fout. Lewis Hamilton presteerde ondermaats en finishte met een schamele zevende plek ver verwijderd van het podium. De pijn werd voor Hamilton enigszins verzacht door het behalen van een extra WK-punt voor de snelste raceronde.

De Britse coureur schokte zijn team-personeel en hij verbaasde velen door in Monaco te zeggen wat hij op zijn hart had. Daarbij deelde hij sneren uit richting zijn team. Zo beweerde hij dat het team veel te leren had, niet hijzelf.

Tijdens de race in Monaco was Hamilton al woedend, zo bleek uit de audioberichten via de boordradio waarin hij zijn team verwijten maakte over de strategie. Na de race kwam de stoom nog uit Hamiltons oren toen hij de pers te woord stond. Die gesprekken waren niet mals: Hamilton uitte kritiek op zijn teamleden.

Nu krap twee weken later klinkt er over dezelfde race andere taal uit de mond van de zevenvoudige wereldkampioen, die donderdag in Bakoe probeert uit te leggen waarom hij in Monaco zo uit zijn slof was geschoten.

"Logisch"

Lewis Hamilton: “Ik denk dat het logisch is dat je in het heetst van de strijd meestal niet de beste dingen zegt. Ik denk dat opbouwende kritiek altijd goed is, beter voeren wij die gesprekken met gesloten deuren en dat is wat wij hebben gedaan.”

Ondermaats

Al na de kwalificatie begon Hamilton met het aanwijzen van zondebokken en schuldigen binnen het team van Mercedes. Zo gaf hij zijn engineers onderuit de zak omdat zijn kwalificatie was uitgelopen op een miskleun. Hamilton wist wel in welke richting hij moest wijzen voor het vinden van degenen met schuld voor het tegenvallende resultaat.

Hamilton zei na die kwalificatie: "Er zullen zaterdagavond, of misschien na het weekend, wat stevige discussies worden gevoerd tussen mij en mijn engineers. Er zijn namelijk dingen geweest die we hadden moeten doen, maar die uiteindelijk niet zijn gedaan.” Na afloop van de race riep de Brit woedend dat het team veel te leren had, niet hijzelf.

Nu, twee weken later en heel wat praatsessies binnen zijn team verder, geeft Hamilton toe dat zijn woorden pijnlijk waren voor Mercedes-personeelsleden.

Zelfreflectie

Hamilton reflecteert op zijn eigen rol en die van het team door te zeggen: “Ik denk dat er niet één bepaalde persoon heeft gefaald of de schuld zou moeten krijgen."

Hij vervolgt zijn zelfanalyse: "Ik was zelf heel erg betrokken bij de besluiten die wij namen en nu ik er op terug kijk na dingen geanalyseerd te hebben, dan zijn dit dingen die ik gezegd zou kunnen hebben die een domino-effect in gang zetten.”

"Winnen én verliezen doe je samen"

Hamilton zal de nodige adviezen hebben gehad van zijn persvoorlichters. Lewis vervolgt zijn reflectie op zichzelf en zijn team: “Dus wij weten dat wij het beter hadden kunnen doen en je kunt ons niet op slechts één race beoordelen. Natuurlijk proberen wij het altijd beter te doen in de toekomst. Zoals ik zei; wij winnen en wij verliezen als een team dus wij zullen ons best doen en hopen op het beste.”

Volgens Hamilton zou het circuit van Bakoe het team van Mercedes beter liggen dan de baan van Monaco waardoor hij denkt dat een herhaling van het fiasco van Monte Carlo dit weekend zal uitblijven.