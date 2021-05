De sfeer bij Mercedes was nog nooit zó beroerd: "Lager dan het aller laagste"

James Allison, de technisch directeur bij Mercedes, doet uit de doeken hoe de vlag er momenteel bij hangt op de fabriek van het team in Brackley. De sfeer onder de teamleden blijkt niet al te best na de beschamende wanprestatie van het vaak zo machtige Mercedes.

Allison wordt door persbureau Reuters geciteerd: "De stemming is lager dan het aller laagste."

De technisch directeur gebruikt de Britse uitspraak 'lower than a snake's belly', wat zoveel betekent dat het niet lager kan dan het laagste van het laagste. Kortom: gezellig is het niet op de thuisbasis van het team dat samen met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas de afgelopen jaren de Formule 1 wist te domineren.

Even geen lofzangen over en weer

De afgelopen zeven jaar raakten de Formule 1-fans gewend aan de uitgebreide lofuitingen en onverbrijdelde liefdesverklaringen die de Mercedes-coureurs keer op keer weer uitten na elke succesvolle sessie. De superlatieven kwamen daarbij tekort en het teamgevoel bij Mercedes leek alleen nog maar sterker te worden.

Na het rampzalige weekend dat Mercedes beleefde in Monaco, lijkt dat nu heel anders te liggen. Het grote afschuiven en 'jij-bakken' lijkt begonnen binnen het team.

Technisch directeur Allison zegt dus: "De sfeer is momenteel lager dan de buik van een slang kan zijn (Lager dan het aller laagste, red.)"

Teamgevoel brokkelt af

Lewis Hamilton kwam kleurlos als zevende over de streep terwijl Valtteri Bottas uitviel na een vermeende dolgedraaide wielmoer aan zijn rechtervoorwiel. Het team beweerde maandag dat de wielmoer zó dolgedraaid was, dat het er nog altijd op dezelfde manier onder de bolide zou zitten.

Afschuiven, zwarte-pieten en jij-bakken

Lewis Hamilton zei na afloop van de race kortaf dat het team in de spiegel moest kijken en dat er voor hemzelf niets te verbeteren viel. Valtteri Bottas hekelde het falen van zijn teamleden tijdens de pitstop. Toto Wolff liet daarop opmerkelijk genoeg weten dat het ook een beetje Valtteri's eigen schuld zou zijn geweest: "Hij stond nét ietsje te vroeg stil", merkte Toto Wolff venijnig op.

Er ontstaat een beeld alsof het hechte teamgevoel bij Mercedes, waarover in goede tijden zoveel werd gesproken, nu na de forse nederlaag in Monaco in een klap is verdwenen. Niet de samenwerking als team, maar veel meer de individuele fouten worden nu ineens uitgelicht. Men is bezig met het vinden van zondebokken, teamleden krijgen van elkaar de zwartepiet toegespeeld en van de loyaliteit en de sterke teamspirit lijkt ineens weinig over.

Het elkaar de zwartepiet toebedelen wordt tot in de media uitgespeeld. Verliezen is wellicht nog moeilijker dan winnen, op dit gebied. Mercedes zal opnieuw moeten leren hoe daar als team mee om te gaan, want de afgelopen zeven jaar hebben zij daar weinig ervaring mee gehad.

Drama en falen in het kwadraat

Toen het team in Monaco aan kwam stond het nog 26 punten voor op Red Bull. Bij vertrek uit Monaco blijkt Red Bull vier punten voorsprong te hebben op Mercedes. Hamilton startte de race met een voorsprong van 14 punten op Max Verstappen, toen de heren uitstapten was Max Verstappen de leider in het klassement met vier WK-punten voorsprong op Lewis Hamilton. Winnen doet Mercedes als een team, verliezen als een team is wellicht nog onbekend terrein voor Mercedes.