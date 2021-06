Lewis Hamilton in vrije val na belabberde prestaties van Mercedes in Monaco

Lewis Hamilton zegt dat zijn Mercedes-team zich weer bij elkaar probeert te rapen na de 'crappy days' die het team in Monaco beleefde. Red Bull Racing en Max Verstappen deelden een pijnlijke dreun uit door de leiding over te nemen in zowel het wereldkampioenschap voor coureurs als ook het klassement voor constructeurs.

De succesformatie, die de afgelopen jaren met ogenschijnlijk gemak het ene na het andere kampioenschap leek te winnen, toonde zich in Monaco geen schim van het machtige team dat het zo vaak was in het verleden. Het team stapelde fout op fout en zowel Lewis Hamilton als Mercedes presteerden ondermaats.

De Britse wereldkampioen was tijdens de Grand Prix van Monaco meermaals scheldend te horen via zijn boordradio. Hij klaagde steen en been over het gebrek aan grip, over de slechte strategie en over het verkeer op de baan in Monte Carlo. De doorgaans snelle Brit finishte kansloos als zevende.

De eer van Mercedes door het putje

Zijn teamgenoot Valtteri Bottas leek onderweg naar een podium door achter Verstappen te blijven rijden op de tweede plaats. Helaas voor Bottas mocht dat niet zo zijn: De Fin stapte woedend uit de Mercedes toen de pitstop in de soep liep: vanwege een dolgedraaide wielmoer was het team niet in de gelegenheid het rechtervoorwiel te verwisselen. Bottas smeet met zijn handschoenen, de eer van Mercedes ging door het putje. Het team gaf dagen later toe dat het wiel pas na terugkeer op de thuisbasis gedemonteerd kon worden.

Hamilton kreeg zijn Mercedes nooit echt op snelheid

Terwijl Max Verstappen in zijn Red Bull foutloos naar de overwinning reed, faalde Mercedes op veel momenten. Dat begon al tijdens de eerste vrije trainingen, waarin Lewis Hamilton en zijn team het maar niet voor elkaar kregen om de auto naar Hamilton's zin af te stellen. De Brit leek moeite te hebben met het vinden van grip en het op temperatuur houden van zijn materiaal. De Britse meervoudig wereldkampioen liep zo constant achter de feiten aan en samen met het team van Mercedes krijgt hij het niet voor elkaar om de juiste afstelling te vinden voor de kwalificatie.

Pechduivel op de schouders van Bottas

Teamgenoot Valtteri Bottas leek aan het begin van het weekend minder problemen te hebben; hij worstelde minder dan Hamilton en wist zich achter Max Verstappen te kwalificeren op de derde plaats. Helaas voor de Fin kon ook hij de eer voor Mercedes niet hoog houden op het podium bij prins Albert van Monaco. Bottas kreeg te maken met de pechduivel: DNF.

Pijnlijk: Verstappen en Red Bull nemen leiding in WK over

Max Verstappen maakte in één mokerslag het grote gapende gat van 14 WK-punten achterstand op Hamilton goed en zette het om in een klein voorsprongetje. De Limburger heeft na zijn zegetocht in Monte Carlo vier WK-punten meer dan Hamilton. Mercedes kwam met 26 punten voorsprong op Red Bull aan in Monaco. Bij vertrek uit het prinsdom moeten Toto Wolff en zijn team constateren dat Red Bull hen gepasseerd is in de voorlopige WK-stand voor constructeurs: met slechts één WK-punt verschil greep Red Bull de voorlopige leiding in de WK-stand voor constructeurs.

Sfeer in Mercedes-fabriek beroerder dan ooit

De klap kwam dan ook hard aan bij Mercedes, zo zou de sfeer op de fabriek van Mercedes sinds de rampzalige Grand Prix lager, dan laag geweest zijn.

Lewis Hamilton beschrijft de afgelopen dagen voor het team als 'crappy days', wat zoveel wil zeggen dat het belabberde dagen geweest zijn na de nederlaag in Monte Carlo.

Het enige positieve voor het team van Mercedes lijkt dat er belangrijke lessen geleerd zijn, zo vertelt Lewis Hamilton in gesprek met Motorsport.com.

Lewis Hamilton zegt: "Wij hadden veel dingen stukken beter moeten en kunnen doen waar het gaat om hoe wij ons voorbereid hadden op het weekend. Wij hebben een aantal goede gesprekken gevoerd tijdens het weekend, maar het was niet goed genoeg van ons allemaal. Wij winnen en verliezen als een team, en wij hebben als geheel geen goed werk geleverd; niemand uitgezonderd."

Depressief worden heeft geen zin

De Britse titelrivaal van Max Verstappen zegt dat het zinloos is om massaal depressief te worden als team. Hamilton: "We nemen dit niet lichtzinnig op. Tegelijkertijd is het ook zinloos om allemaal depressief te worden. We moeten goed kijken in de telemetrie om uit te zoeken waarom wij nu in deze positie zitten."

Wellicht is het een troost voor Hamilton om te bedenken dat hij door een late extra pitstop nog een succesvolle poging kon ondernemen om de snelste raceronde te noteren: dat lukte en dat zal dan ook bemoedigend zijn voor het hele team van Mercedes.

Vrije val

Hamilton verzette zijn gedachten door het hogerop te zoeken om vervolgens uit een vliegtuig te springen. Dat valt te zien op zijn sociale media-kanalen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen zoekt en vindt zijn uitlaatklep door lang in een vrije val te stunten, alvorens hij zijn valscherm open klapt.

Telefoontjes plegen en antwoorden zoeken

Hamilton is echter niet alléén maar zijn gedachten aan het verzetten door parachute te springen en zijn stalen zenuwen te tonen met zo'n indrukwekkende Airdrop; hij zegt ook veel aan het werk te zijn om weekenden zoals Monaco niet nog eens te beleven. Hamilton hangt deze dagen dan ook veel aan de telefoon om dingen te bespreken met zijn team, hopend op antwoorden die verklaren waarom hij zo weinig snelheid had in Monaco, zo vertelt Hamilton.

Lewis Hamilton: "Ik zal deze dagen dan ook veel telefoontjes plegen want het is tijd dat wij analyses maken. Normaal gesproken willen wij allemaal antwoorden binnen ons team, daarom weet ik dat iedereen keihard zal werken om zeker te zijn dat dit soort weekenden hopelijk niet nog eens gebeuren."

Vertrouwen in het team

Hamilton vervolgt zijn verhaal en spreekt zijn vertrouwen uit in het team waarmee hij al zo bijzonder veel wist te winnen. Lewis Hamilton vertelt dat hij het vertrouwen niet zomaar na één slecht weekend kwijt is.

Hamilton: "Wij hebben keer op keer in het verleden aangetoond dat wij terug kunnen slaan na dit soort weekenden, dat is dan ook de reden dat ik niet compleet gestresst ben."

Komend weekend krijgen Hamilton en Mercedes een nieuwe kans om hun herstel aan te tonen tijdens de Grand Prix van Bakoe in Azerbeidzjan.