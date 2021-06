Valtteri Bottas wees Mercedes al vóór MonacoGP op problematische pitstops

Valtteri Bottas heeft zijn team voorafgaande aan de Grand Prix van Monaco meermaals gewezen op de pitstops die niet soepel lopen bij Mercedes. Dat vertelt de Finse coureur tijdens de voorbereidende persconferenties voor de Grand Prix van Bakoe in Azerbeidzjan.

Die vragensessie kon Bottas overigens niet vanaf het circuit meemaken, maar Bottas was via een videoverbinding te zien. Het zit de Finse Mercedes-coureur niet erg mee de laatste tijd.

Bottas vertelt: “Het was al een van mijn zorgen een aantal weken geleden, toen heb ik ook mijn zorgen daarover geuit richting het team. Het kwam niet zomaar ineens uit de lucht vallen. Wij wisten dat wij niet perfect presteren wat betreft het maken van pitstops, zoals we hebben kunnen zien."

Bottas vervolgt: "Daarnaast heb ik toen ook andere hekele kwesties aangeboord, zoals bijvoorbeeld hoe wij warm draaien in de kwalificaties. Ik wist voordat wij naar Monaco gingen al dat pitstops een probleem zijn bij ons en dat was dan ook een van de zaken die ik benadrukt heb al vooraf aan dat weekend.”

Vandaag starten de eerste vrije trainingen. De verwachting is dat Bottas tegen die tijd wel in de auto kan zitten na zijn 'problemen met een vlucht' waardoor hij gisteren nog niet op het circuit was.