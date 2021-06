Max Verstappen beseft dat hij zich zelfs geen kleine foutjes kan veroorloven

De leider in het klassement om de wereldtitel in de Formule 1, Max Verstappen, zegt dat hij zich geen enkele foutjes kan veroorloven dit jaar. Dat zegt hij in aanloop naar de race in Bakoe voor de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Verstappen zei het leuk te vinden dat hij op de eerste plaats in het klassement staat momenteel, maar het gaat uiteindelijk maar om één ding, zo maakt hij duidelijk. "Het gaat erom wie na de laatste wedstrijd op de eerste plaats staat", aldus Verstappen.

Toch ligt de jonge Limburger goed op schema, bovendien reist Lewis Hamilton voor het eerst sinds lange tijd naar een circuit in de wetenschap dat hij vol aan de bak moet om zijn naam weer bovenaan het lijstje te zien staan in het tussentijdse klassement.

Blijven ontwikkelen

Max Verstappen: "Maar als we het goed willen blijven doen, moeten we ons ook blijven ontwikkelen. Wij moeten ons binnen het team allemaal verbeteren en wij moeten de auto verbeteren. Dan hebben we een kans, ook in Bakoe."

Hamilton en Mercedes zakken door het ijs

Wereldkampioen Lewis Hamilton zakte in Monaco door het spreekwoordelijke ijs met zijn Mercedes-team. "Zij zullen er alles aan doen nu heel sterk terug te komen", verwacht Verstappen.

Hij vervolgt zijn verhaal: "Daarvoor hebben ze natuurlijk ook de kwaliteiten. Het betekent heel simpel dat wij ons geen enkele fout kunnen veroorloven als we hen opnieuw willen verslaan. Tot nu toe dit seizoen hebben we gelukkig weinig fouten gemaakt."

Om 10.30 start de eerste vrije training van de Grand Prix van Bakoe in Azerbeidzjan. GPToday houdt daarvan een live te volgen verslag bij, zodat u niets hoeft te missen.