Mick Schumacher ruimdenkend voor Bakoe en ziet kansen

Mick Schumacher heeft er alle vertrouwen in dat er in Bakoe kansen voor hem en Haas zullen komen om beter te presteren dan tot nu toe het geval was in 2021. In zijn eerste seizoen in de Formule 1 bevond de Duitser zich in de slechtste auto op de grid, aangezien Haas ervoor heeft gekozen om hun wagens niet te ontwikkelen en zich in plaats daarvan op 2022 te concentreren.

Hierdoor eindigde hij elke race achteraan op de grid, en van degenen die het einde haalden kwam hij alleen over de streep voor teamgenoot Nikita Mazepin en de Williams van Nicholas Latifi.

Gezien de chaotische races in Bakoe in het verleden, heeft hij er alle vertrouwen in dat hij de kans krijgt om voor het eerst hoger te finishen. In de vooruitblik van Haas zei Schumacher: "Het wordt natuurlijk eerste start in een Formule 1-auto in Bakoe, het zal zeker anders zijn dan de vorige circuits omdat het een stuk sneller zal zijn."

"Het was een circuit in mijn vroege Formule 2-carrière waar ik het gevoel had dat ik er redelijk goed op presteerde. We stonden op het punt om het podium te halen, of in ieder geval de vierde plaats, in de sprintrace. Helaas maakte ik in de hoofdrace een fout die leidde tot een uitvalbeurt, maar desalniettemin kwamen we terug in de sprintrace van achteren in het veld naar een top 5 finish."

"Het is een race waar alles kan gebeuren, dat hebben we in voorgaande jaren gezien. Het is een circuit waar kansen ontstaan, en als je op de juiste plek bent, kun je er enorm van profiteren - dat is waar we naar streven. We moeten ruimdenkend zijn om de race in te gaan en de kansen te grijpen die ons worden geboden."