Horner waarschuwt Mercedes: "Jullie krijgen nog spijt dat je ons geen motoren wilde geven"

Christian Horner zegt dat Red Bull ervoor moet zorgen dat Toto Wolff en Mercedes spijt hebben dat ze geen motoren aan het Oostenrijkse team hebben geleverd. De toekomstplannen van Red Bull Racing werden door de war gegooid toen Honda aankondigde aan het einde van het seizoen 2021 zich terug te trekken uit de sport.

De meeste voor de hand liggende optie was om opnieuw een klantenteam te worden van een motorleverancier, maar omdat geen van de drie fabrikanten graag wilde leveren aan Red Bull, besloten ze uiteindelijk Red Bull Powertrains op te richten, hun eigen motorendivisie.

Spijt bij Mercedes

Horner is van mening dat dit de best mogelijke oplossing voor het team was en wil dat zijn Mercedes-rivaal Toto Wolff spijt krijgt van zijn beslissing om geen Mercedes-motoren te geven aan Red Bull Racing en AlphaTauri.

In gesprek met Autocar.co.uk zei Horner: "We hebben een competitieve motor nodig en dit is de beste route. Mercedes wilde ons geen motoren leveren en voor Renault idem dito. Daardoor hadden we weinig andere keuzes. We moeten ermee doorgaan en ervoor zorgen dat Toto en Mercedes spijt krijgen dat ze ons geen motoren wilde geven. Misschien hebben ze op een dag een motor van ons nodig!"

Red Bull Renault

Voordat Red Bull met Honda samenwerkte, werd Red Bull voorzien van Renault-motoren. Hoewel die samenwerking vier opeenvolgende titels opleverde, was de relatie tussen de twee partijen op zijn zachtst gezegd gespannen, waarbij Horner en Cyril Abiteboul vaak botsten.

Horner en Helmut Marko hadden dergelijke problemen niet met Honda, omdat ze meer waren dan alleen een klantenteam, aangezien de Japanse fabrikant alleen met Red Bull Racing en AlphaTauri werkte.

Geen klantenteam meer zijn

De teambaas van Red Bull zegt dat het team daardoor graag zijn eigen weg wilde gaan in plaats van weer klant te zijn bij iemand anders. "Er hebben zich omstandigheden voorgedaan die ons tot een beslissing hebben gedwongen om al dan niet terug te gaan naar de wereld van klantenmotoren, omdat we de afgelopen jaren een geweldige relatie met Honda hebben gehad", voegde hij eraan toe.

"Na te hebben geproefd hoe die samenwerking met een fabrikant aanvoelt en waartoe het in staat is, liet het een vraag achter: gaan we terug naar het zijn van een klant en het compromis dat je daarmee moet sluiten? Of maken we van deze gelegenheid gebruik om de krachtbron volledig te integreren in het technische team, ter plaatse in Milton Keynes waar onze fabriek staat, en het enige andere team dan Ferrari te worden dat alles onder één dak heeft? Het was een geweldige beslissing om ervoor te gaan, maar dat is Red Bull."