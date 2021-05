Helmut Marko: "Verstappen krijgt flinke boost"

Max Verstappen vorige week zondag de Grand Prix van Monaco. Het was de eerste overwinning van de Nederlander in Monte Carlo, maar zelfs ook de eerste keer dat hij in zijn woonplaats op het podium stond. Nog nooit eerder lukte het de 23-jarige Red Bull-coureur om het podium te bestieren.

Zelfvertrouwen

Red Bull-adviseur Helmut Marko was dolblij met de overwinning van de Nederlander en denkt dat deze overwinning en bijzondere prestatie, het winnen van de prestigieuze stratenrace, hem een flinke boost aan zelfvertrouwen zal geven. Een boost die heel belangrijk is voor de toekomst.

Marko vertelde diverse media: "Het was ons nog nooit gelukt om het Max Verstappen op het podium te komen in Monaco, ondanks dat onze auto in het verleden voor de overwinning kon vechten. Dat heen Daniel Ricciardo destijds wel bewezen."

"Ik denk dat dit succes hem een extra boost kan geven en hem meer vertrouwen en controle zal geven tijdens het rijden. Ik denk dat de overwinning in Monaco erg belangrijk zal zijn voor zijn toekomst."