Ferrari-baas Binotto: "Wij hebben ook 30 ingenieurs van andere teams aangekocht"

Ferrari-baas Mattia Binotto zegt dat zijn beroemde team uit Maranello net als Red Bull Racing ook veel mensen heeft aangenomen van andere teams. Grote verschil is alleen dat Ferrari er niet zo mee loopt te leuren en te pronken in de media, zegt Mattia BInotto.

Grote namen

Red Bull kondigde de laatste weken veel grote namen aan die zij hebben weggekocht van de motorendivisie van Mercedes. Red Bull is bezig met de opbouw van Red Bull Powertrains, dat vanaf volgend jaar de bouw van de motoren overneemt van Honda. Hun strategie was volgens Toto Wolff duidelijk: Zoveel mogelijk slim personeel wegkopen bij met name Mercedes. Red Bull wist zo al minimaal 15 sleutelfiguren weg te kapen bij hun grootste concurrent.

Mattia Binotto zegt nu: "In de afgelopen drie jaar hebben we 30 ingenieurs van andere teams aangenomen",

Pronken met je personeelszaken in de media

In de Italiaanse krant Corriere della Sera zegt Binotto dat Red Bull Racing pronkt met hun aankopen, maar dat is niet hoe het er bij Ferrari aan toe gaat. Zij opereren liever op de achtergrond, wat betreft dit soort personeelszaken.

Red Bull belt direct de krant

"Het lijkt erop dat Red Bull niet alleen contracten tekent, ze onthullen ook alle mensen die ze inhuren. Wij kiezen ervoor om niet bekend te maken wie wij allemaal wel of niet in dienst nemen", zo voegde de Italiaan eraan toe.