Marko waarschuwt Wolff: "Als je protesteert, pakken we je aan op jullie voorvleugel"

Helmut Marko van Red Bull Racing heeft geweigerd om uit te sluiten dat zijn team een tegenprotest zal opstarten tegen kampioenschapsrivaal Mercedes. De 79-jarige Oostenrijker zegt dat zijn landgenoot Toto Wolff onredelijk is in het bekritiseren van de FIA ​​omdat het Red Bull en andere teams tot na Baku de tijd heeft gegeven om hun zogenaamd 'buigzame' achtervleugels aan te passen.

In gesprek met Sport1 geeft Marko aan dat Red Bull de achtervleugel zal veranderen, maar dat het nog wel even kan duren: "We veranderen onze vleugel, maar het zal niet mogelijk zijn voor Baku. Je kunt niet zomaar een nieuwe achtervleugel bouwen."

DAS Mercedes

Wolff dreigt een protest in te dienen als Red Bull de buigbare achtervleugel in Baku gebruikt, maar Marko zegt dat de Mercedes-teambaas oneerlijk is.

"Het maakt deel uit van de Formule 1 dat andere teams je auto goed bekijken. Dat hebben we vorig jaar gedaan toen Mercedes met een konijn uit de hoge hoed kwam met het DAS-systeem. De FIA ​​verklaarde dat het illegaal was, maar ze mochten het nog gebruiken tot de laatste race."

"Dat hebben we geaccepteerd, dus waarom accepteert Mercedes niet dat het op dezelfde manier wordt gedaan met onze achtervleugel?" Zei Marko.

Waarschuwing

Daarom waarschuwt Marko dat als Wolff een wedstrijdje protesteren wil spelen, Red Bull dit voorbeeld zal volgen. Marko: "We verwachten dat de tests voor de voorvleugel nu ook worden aangescherpt. Dat is alleen maar eerlijk. De voorvleugel van de auto van Mercedes is op deze manier het meest voor de hand liggend. Er is dus ook mogelijk protest van ons."

Marko denkt echter dat het onwaarschijnlijk is dat Wolff in Baku een protest in zal dienen. "Ze zouden moeten protesteren tegen acht auto's, omdat Ferrari, Alfa Romeo en Alpine ook worden getroffen. Willen ze dat echt doen en een groot schandaal veroorzaken? Ik denk het niet."