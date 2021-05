Inkoppertje Toto Wolff: "Mick Schumacher zal in de F1 blijven"

Toto Wolff zegt dat hij genoeg heeft gezien. De 22-jarige Mick Schumacher maakte dit jaar zijn debuut in de F1 en heeft veel indruk gemaakt op de Oostenrijker. Hij heeft duidelijk de overhand op teamgenoot Nikita Mazepin, dus voorspelt Wolff een lange carrière in de Formule 1 voor Schumacher.

In gesprek met de Frankfurter Allgemeine Zeitung zegt de Mercedes-teambaas: "Ik denk veel van Mick. Hij is een zeer positieve persoonlijkheid, intelligent - zijn ouders hebben alles goed gedaan. We moeten hem nu de tijd en de rust geven die hij nodig heeft om zich te ontwikkelen."

"Maar van wat ik in de eerste races heb gezien, zal Mick een lange carrière in de Formule 1 hebben", voegde Wolff eraan toe.

Schumacher maakt nu deel uit van een grote groep jonge talenten van vergelijkbare leeftijd in de F1, waaronder Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc, Lando Norris en anderen. Wolff ziet een jonge groep coureurs die de toekomst zijn van de F1: "We staan aan het begin van een zeer interessante en spannende periode in de Formule 1."