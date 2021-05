Toto Wolff: "Max Verstappen won Monaco GP op legale wijze ondanks hun achtervleugel"

Volgens Wolff bevinden de Formule 1-teams zich nu in het luchtledige nadat de FIA aankondigde om de achtervleugels met andere balast te gaan testen na de Grand Prix van Baku.

De Oostenrijkste teambaas van Mercedes vertelt tegen RTL: "Het is wat het is, maar wij geloven dat we een sterke zaak hebben om hierover te beginnen."

Red Bull Racing reageerde als door een horzel gestoken en suggereert nu dat uit videobeelden duidelijk blijkt dat bij Mercedes de voorvleugel teveel meebuigt waardoor er minder luchtweerstand is in de rechte lijn.

"Wij hebben er een analyse op los gelaten en Red Bull's voorvleugel buigt minimaal zoveel als die van ons. We zouden dus in protest kunnen gaan tegen elkaar", aldus Wolff. Vorige week dreigde hij naar het Internationaal Hof van Beroep te stappen omdat hij vindt dat de FIA "halfbakken" maatregelen treft: de verzwaring van de gewichten die worden gebruikt om de flexibiilteit te controleren, komt volgens Wolff veel te laat.

Tegen RTL zegt de baas van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas:

"Het is duidelijk dat hun achtervleugel meer buigt dan dat zou moeten, en dat is tegen de regels."

Over de uitslag van de Grand Prix van Monaco bestaat echter geen enkele twijfel, Red Bull won daar op legale wijze de race, denkt Wolff.

"Het nu eigenlijk helemaal niet het juiste moment om te praten over de achtervleugel. Zij wonnen en deden dat op eigen kracht. De achtervleugel had niets van doen met de snelheid van Red Bull; zij waren simpelweg beter. Wij moeten dat accepteren en hen feliciteren met hun overwinning."

Of de uitspraak van Toto Wolff juridische gevolgen heeft voor de eventuele zaak waarmee hij dreigde, is niet bekend.

Christian Horner was niet vrolijk zijn team net al een aantal andere teams op de grid, alsnog hun achtervleugel harder zal moeten zien te maken. Volgens hem kost het geintje al snel een half miljoen dollar extra.

Frederic Vasseur van Alfa Romeo reageerde furieus. Ook Alfa Romeo zal veel extra geld en tijd moet spenderen nadat de regels tijdens de wedstrijd worden aangepast. Vasseur ziet tegelijkertijd dat er zwaar bezuinigd wordt op mensen en middelen en kan deze zaken niet met elkaar rijmen. "Het is een grap", liet hij duidelijk weten.