Ferrari's Charles Leclerc test vandaag met de nieuwe banden voor 2022 op Paul Ricard

Charles Leclerc zit vandaag weer in een Ferrari. Hij neemt deel aan een bandentest ter voorbereiding op 2022.

The latest 2022 #Fit4F1 18-inch wet tyre test session is underway at @PaulRicardTrack in France, with @Charles_Leclerc driving for @ScuderiaFerrari. He is testing the intermediates this morning, before switching to full wets in the afternoon. Temperatures: 17 ambient and 23 track pic.twitter.com/yNA7iQnzoS