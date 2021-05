Porno voor de oren: Bandengenie Kees van de Grint legt tot in details de complexiteit van de nieuwe F1-banden uit

Het zal voor de doorgewinterde Formule 1-fan een waar genot zijn om 's werelds meest geniale bandenexpert Kees van de Grint tot in details te horen vertellen over zijn expertise: het zwarte goud onder de Formule 1-bolides. Vanaf volgend jaar rijdt de Formule 1 met andere 18 inch banden.

Kees van de Grint was indirect verantwoordelijk voor de wereldtitels die Michael Schumacher wist te winnen op de Bridgestone rubbers onder de Ferrari. Als Schumacher's vertrouweling namens Bridgestone was Kees van de Grint een sleutelfiguur achter veel successen van Michael Schumacher en Ferrari.

Als Allard Kalff in RTL GP Slipstream een kijkersvraag stelt over de nieuwe banden voor de toekomstige Formule 1-auto's steekt Kees van de Grint van wal. Daarbij gaat de Bandengenie lekker diep in op de technische veranderingen en de complexiteit waarmee ontwerpers van de nieuwe Formule 1-bolides te maken krijgen.

Minder comfort

Van de Grint: "Daar komen nog wel heel wat dingen bij kijken. Ten eerste - en ik zal het in begrijpelijk Nederlands uit te leggen - de reactiesnelheid van het sturen wordt veel hoger, dus dat is al iets: de geometrie moet je aanpassen. De diameter is niet veel, maar het profiel is veel lager. Dat betekent in normale straatauto's minder comfort, maar in de Formule 1 is comfort niet belangrijk, maar je moet toch wel een veerweg hebben, hoe klein ook. Dat bekent veel voor de vering en de demping."

On-afgeveerde gewicht wordt zwaarder

Van de Grint vervolgt: "Maar ook heel belangrijk is: het onafgeveerde gewicht wordt ook aanzienlijk zwaarder. Ik schat ongeveer veertien kilo dat dat zwaarder wordt, op vier wielen. Dat is aanzienlijk. Eigenlijk wil je geen onafgeveerd gewicht hebben, maar dit wordt weer verhoogd. Dus daar is nog wel wat te doen voor de ontwerpers in geometrie, in demping en in vering om dat uit te denken."

Stabiliteit van de velg

Van de Grint spreekt uit een jarenlange ervaring in de top van de autosport. Hij vervolgt dan ook: "Dan spreek ik een beetje uit ervaring, maar wat ook heel belangrijk is, is de stabiliteit van de velg. Ik weet nog uit de tijd dat we Le Mans en DTM deden, daar zat heel veel ontwikkeling in. Hier gebruiken ze natuurlijk magnesium ook om het licht te houden, maar dat wiel moet wel heel stabiel zijn want anders verlies je eigenlijk weer die voordelen die dat lage profiel heeft door als dat wiel gaat flexen."

In hun wekelijkse uitzending bespreken Allard Kalff en Kees van de Grint uiteraard ook de overwinning van Rinus van Kalmthout op de Indianapolis Motor Speedway van afgelopen zaterdag in de Indycar. Ook komt natuurlijk het aanstaande Formule 1-weekend in Monte Carlo aan bod. Kan Max Verstappen in zijn Red Bull een vuist maken tegen Lewis Hamilton in de Mercedes? Redenen genoeg om u deze uitzending van Slipstream niet te onthouden.