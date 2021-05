Lewis Hamilton heeft geen woorden na de mokerslag die Max Verstappen hem toediende

Lewis Hamilton kan amper geloven wat er tijdens de Grand Prix van Monaco gebeurde. Max Verstappen startte de race met veertien punten achterstand op de Brit. Na de race stapt Verstappen uit de Red Bull als leider in het wereldkampioenschap. Verstappen heeft nu vier punten meer dan de Brit in de voorlopige tussenstand voor het wereldkampioenschap Formule 1.

Lewis Hamilton kon niet ongelukkiger zijn na afloop van de voor hem rampzalige race. "Ik heb geen reactie. We doen het praten op de achtergrond. We hebben als team niet gepresteerd het gehele weekend en wij zullen ons nu moeten concentreren op de volgende race. Ik neem aan dat het weer een koud stratencircuit is dat een glad oppervlak heeft, maar wij moeten hard werken om zeker te zijn dat we onze verliezen zo klein mogelijk houden."

Lewis Hamilton startte de race vanaf de zevende plek en finishte als zevende. Door een late pitstop naar zacht rubber wist hij nog wel een extra puntje te pakken voor de snelste raceronde. Verstappen leidt het kampioenschap nu voor de eerste keer. Pijnlijk voor Hamilton die de dag nog begon als leider in het wereldkampioenschap. Het was Verstappens tweede overwinning in 2021.

Frustratie bij Hamilton

Tijdens de race had Lewis Hamilton het niet naar zijn zin, een vroege pitstop pakte verkeerd uit toen hij achter Pierre Gasly terecht kwam. Via de boordradio klonk Hamilton gefrustreerd toen hij zei richting het team van Mercedes: "Ik snap het niet, jongens. Ik heb mijn banden proberen te sparen om langer te kunnen rijden en dan laten jullie mij eerder stoppen."

Op de vraag of hij lessen kon trekken uit de race, antwoordde Lewis Hamilton: "Ik zelf niet, maar het team zeker wel. Ik heb het team nog niet gesproken, dus ik weet niet wat er allemaal mis ging vandaag. Maar goed, we hebben nog zeventien grands prix te gaan. Bij de volgende race in Baku moeten we Red Bull weer verslaan."

Red Bull Racing staat nu één punt voor Mercedes in het wereldkampioenschap. Max Verstappen prijkt bovenaan de lijst voor coureurs met 105 punten. Lewis Hamilton kwam niet verder dan 101 WK-punten tot nu toe.