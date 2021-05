Horner trots: "Max verdient het om aan de leiding van het kampioenschap te staan"

Mercedes was de laatste jaren niet vaak afwezig op de podiumceremonie, maar het Duitse team had het moeilijk in Monaco. Lewis Hamilton kwam niet verder dan de zevende plaats en Valtteri Bottas viel uit op de tweede positie met een probleem met de wielmoeren. Red Bull Racing benutte deze kans volledig, waarna Max Verstappen door de winst in Monaco ook aan de leiding van het kampioenschap staat.

Overname van dominantie Mercedes

Net als tijdens de Grand Prix van Sakhir ging het bij Bottas mis tijdens de pitstop. Zijn rechter voorwiel kwam niet los en dat betekende het einde van de race voor de Fin die op dat moment op de tweede plaats reed achter Max Verstappen. Hamilton was zondag volledig uit de wedstrijd en totaal niet te bekennen.

Christian Horner zei tegen de media in Monaco: "Mercedes had een zeldzaam slechte dag. Het was belangrijk om daarvan te profiteren en punten te pakken. Dat is wat we hebben gedaan."

Dat Verstappen won was uiteraard al geweldig, maar hij nam ook de leiding in het kampioenschap over van Hamilton en staat nu vier punten voor op de regerend wereldkampioen. "Max heeft een geweldige overwinning behaald, zijn tweede van het jaar. Hij verdient het om hier te vertrekken als leider in het kampioenschap."

Teamgenoot Sergio Perez kwam als vierde over de finish waardoor Red Bull Racing ook de leiding van Mercedes overnam in het constructeurkampioenschap.

Overwinning Honda

Het was ook een geweldige dag voor Honda. Horner is uiteraard blij voor zijn motorpartner: "Dit is hun eerste overwinning in Monaco sinds 1992 en ik denk dat het de eerste keer sinds 1991 is dat ze het kampioenschap leiden. Ik zat toen nog op school. Ze hebben fantastisch werk geleverd en verdienen ook alle lof voor deze overwinning. Er waren bovendien drie auto's met Honda-motoren die in de top zes eindigden. Dus het was een sterk stuk teamwerk."