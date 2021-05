Toto Wolff na zeperd voor Mercedes in Monte Carlo: "Een ramp voor Charles, maar ook voor ons"

Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft toe dat de zeperd van Mercedes in de straten van Monte Carlo niet minder dan een "ramp" is voor zijn team. Het team van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas toonde zich nog maar een schim van het ijzersterke Formule 1-team dat zeven jaar lang de Formule 1 domineerde.

Vandaag wisten Max Verstappen en Red Bull Racing een mokerslag uit te delen aan Lewis Hamilton en Mercedes in zowel de strijd om het constructeurskampioenschap als het rijders-klassement.

Toto Wolff: "Om Charles te zien: het was een ramp voor hem. En daarna was het voor ons niet beter. We kwamen het hele weekend snelheid tekort. Het is zo simpel als dat. Daarna kwam het probleem tijdens de pitstop dat wij hadden, we moeten zorgen dat we begrijpen wat er precies mis ging, want we hebben de wielmoer helemaal vast gedraaid.

Niet goed genoeg

Wolff vervolgt: "Wat betreft Lewis kwamen wij gewoon snelheid tekort in de auto. De undercut zag er nog redelijk logisch uit om Gasly te pakken, maar we kwamen anderhalve seconde tekort om ervoor te blijven. De pitstop was genoeg, de eerste ronde daarna was goed maar het was allemaal niet genoeg."

Terwijl Mercedes met 26 punten voorsprong op Red Bull aankwam in Monaco, zal het team met één WK-punt achterstand Monaco verlaten. Max Verstappen stapte voor de race in met een achterstand van 14 WK-punten op Lewis Hamilton, maar stapt uit met een voorsprong van vier WK-punten op de Brit.

Waarschuwing voor Red Bull en Max Verstappen

"We moeten hier van leren en zullen sterker terugkomen", zei teambaas Toto Wolff verder. "Op de dagen waarop je verliest, leer je het meeste. Onze uitdagers zullen dus moeten vrezen", zo waarschuwt hij de titelrivalen van Red Bull Racing.