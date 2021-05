Lewis Hamilton denkt dat de Grand Prix van Monaco "nooit spannend zal worden"

Voor de spanning hoeft u zondagmiddag niet voor de buis te zitten, denkt Lewis Hamilton.

De zevenvoudig wereldkampioen - die bij Toto Wolff's Mercedes op de loonlijst staat - ziet het somber in, wat betreft de spanning tijdens de Grand Prix van Monaco. Hij verwacht dat het wel altijd een dure optocht zal blijven.

Inhalen is kunst

"Overtaking is an art" stond er 'vroeger' altijd te lezen op de spandoeken van de legioenen met Jos Verstappen-fans, toen zij hem overal ter wereld langs de circuits ondersteunden. In Monaco geldt dat zeker, aangezien er bijna nergens ruimte is om in te halen. Het is dan ook de reden dat de kwalificatie in Monaco de belangrijkste van het seizoen is, aangezien daarin doorgaans de belangrijkste stappen worden gezet richting een goede eindklassering in de race.

Dure optocht

"Het zal nooit spannend worden voor de fans", opent Lewis zijn verhaal. Volgens hem zijn de huidige Formule 1-auto's uit hun jasje gegroeid met hun ulrta hoge neerwaartse druk en duizelingwekkende snelheden. Monaco zou domweg te klein zijn geworden voor de huidige F1-bolides.

Beste locatie

"Het is de beste plaats voor een evenement", vertelt Hamilton tegen persbureau DPA. Hij vervolgt: "Het is de meest prachtige plek hier, maar je weet op voorhand dat het nooit spannend wordt voor de fans.

Volgens Hamilton is inhalen nu schier onmogelijk in Monaco. "Daarom denk ik dat de fans er niet van kunnen genieten. Dat is nu al jaren aan de gang en ik denk dat we dat zouden moeten veranderen."

Hoe dat dan precies zou moeten, weet Lewis niet. Hamilton besluit: "Hopelijk wordt het spannender om naar te kijken voor de generaties ná ons."

De Brit won de parade in Monte Carlo zélf al drie keer.