De derde vrije training is kort stil gelegd nadat Nicholas Latifi zijn Williams crashte bij het uitkomen van de vijftiende bocht in Monaco. Bij het uitkomen Piscine ging het mis en deed hij een 'Verstappen-tje'.

Of de monteurs van Williams het voor elkaar krijgen om de auto op tijd klaar te krijgen voor de kwalificatie is de vraag. Bij het uitkomen van het zwembad gaat Latifi te hard over de kerbstones en kan daarna alleen als passagier zijn Williams in de muur schuiven.

Het overkomt de besten, Max Verstappen deed al rookie eens hetzelfde op precies hetzelfde punt. Latifi zal hopen dat zijn monteurs de schade weten te repareren voor aanvang van de kwalificatie. Red Bull lukte dat destijds nipt, of het de monteurs van Williams nu zal lukken zal blijken bij aanvang van de kwalificatie.