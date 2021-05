Max Verstappen zoekt meer snelheid en wil minder bandenslijtage in Monaco

Max Verstappen zegt dat hij en zijn team de bandenslijtage onder de Red Bull moeten aanpakken om sneller voor de dag te komen in Monaco. Dit weekend staat de Grand Prix in de straten van Monte Carlo op het programma.

Tegen Sky Sports F1 zegt Verstappen als hem wordt gevraagd waar hij kan verbeteren: "Ik denk onze bandenslijtage maar ook in het algemeen onze snelheid, dat was niet voldoende om echt de strijd te kunnen aangaan met Mercedes in Barcelona. Ik kwam voor Lewis in de eerste bocht maar als ik dat niet voor elkaar had gekregen, dan zou hij er gewoon vandoor gereden zijn. Dus de race voor zo'n lange tijd leiden maakte ook dat het er moeilijker uit om uiteindelijk niet te winnen. We moeten gewoon zorgen dat we blijven verbeteren."

Verstappen levert dit jaar op alle circuits tot nu toe wiel-aan-wiel-gevechten met zijn titelrivaal Lewis Hamilton in de Mercedes.Na vier Grands Prix vindt Formule 1-legende Fernando Alonso dat Max Verstappen de beste coureur tot nu toe is dit seizoen.

Hoewel Lewis Hamilton meer punten wist te scoren dan Verstappen, zou het talent van Verstappen meer naar voren komen dan het talent van Hamilton, meent Alonso.

Of Alonso's uitspraak te maken heeft met persoonlijk oud zeer, is onbekend. Toen Fernando ooit samen met Lewis Hamilton reed voor McLaren Mercedes werden die twee geen grote vrienden.

"Mercedes staat er beter voor dan Red Bull"

Fernando Alosno denkt dat Mercedes er momenteel beter voor staat dan Red Bull, maar dat ondanks dat prijst hij de prestaties van Max Verstappen bij Red Bull Racing.

Lewis Hamilton wist drie van de openingsraces van dit seizoen op zijn naam te schrijven en kon zo veertien punten uit lopen op Max Verstappen. Het Formule 1-circus strijkt deze week neer in het prinsdom Monte Carlo voor de Grand Prix van Monaco.

Hamilton beleeft beste seizoenstart ooit

Lewis Hamilton maakt zijn beste seizoenstart ooit mee, en volgens velen zou dat te maken hebben met de 23-jarige Nederlander in zijn blauw-gele bolide.

Fernando Alonso: "In Formule 1 is het moeilijk om in te schatten of de ene coureur nu beter is dan een andere. De ene is bijvoorbeeld sneller in een snelle getimede ronde, de ander is sterker bij de start van de race, de één is super constant of heel agressief", aldus de tweevoudig wereldkampioen tegenover F1-insider.

"Verstappen is de betere coureur"

Hij vervolgt: "Voor mij persoonlijk is Max Verstappen de betere coureur op dit moment. Als coureur vind ik het echt heel leuk om naar hem te kijken. Hij staat altijd in standje aanvallen."

Alonso vervolgt zijn lofuiting aan het adres van Max Verstappen: "Als hij derde ligt, dan rijdt hij het gat dicht; je weet gewoon dat hij niet lang op de derde plek blijft. Je weet gewoon dat hij het gaat proberen op een bepaald punt."

Alonso ziet ook dat het dan wel eens mis kan gaan, maar hij geniet er wel van. "Natuurlijk leidt zo'n aanpak wel eens tot foutjes, maar het is alleen maar goed voor de fans die kijken", zo voegde de Spanjaard toe.

Achterstand

Verstappen zelf kijkt met veel enthousiasme uit naar de Grand Prix in zijn woonplaats Monaco. Hij kijkt wel tegen een achterstand van 14 punten aan ten opzichte van de leider in het kampioenschap Lewis Hamilton.

Verstappen: "Ik weet heel goed dat er in Monaco geen marge is voor fouten", vertelt hij terwijl hij begint te lachen. Hij vervolgt: "We moeten gewoon zorgen dat we het snaar strak doen op zaterdag. Daarna is het natuurlijk vooral zorgen dat je goed blijft gaan want inhalen is zo moeilijk, maar er kan veel gebeuren. We moeten op ons best zijn op zaterdag om zondag te zorgen dat we op het hoogste treetje van het podium komen."