Max Verstappen kan snelle ronde niet afmaken vanwege crash Leclerc: "Jammer"

Max Verstappen start morgen in de Grand Prix van Monaco vanaf de tweede startplaats. Hij zat in de laatste minuten van de kwalificatie in een snelle ronde, maar Ferrari-coureur Charles Leclerc crashte bij het uitkomen van het zwembad waarna de sessie werd afgevlagd.

Paarse tijden

Terwijl Verstappen paarse tijden reed, zullen we dus nooit weten of hij daadwerkelijk pole had kunnen pakken. Charles Leclerc reed de snelste tijd even voordat hij crashte waardoor hij er met de eeerste startplek vandoor gaat.

Schade voor Leclerc

Het is de vraag in hoeverre de schade aan de Ferrari roet in het eten gaat gooien voor Leclerc, als de schade te groot is zal hij wellicht een straf krijgen als er bepaalde onderdelen moeten worden vervangen.

Glimlachende Max Verstappen

Max Verstappen reageert vlak na het uitstappen van zijn auto en hij vertelt glimlachend: "Het was ongelukkig door de rode vlag, want ik voelde mij heel comfortabel en we bouwden de kwalificatie goed op. We hadden gepland om direct een snelle tijd te noteren, en dat is hoe we dat gepland te hebben. We zouden twee snelle ronden doen en de derde zou mijn snelste zijn. Het ging allemaal heel erg goed. Het is jammer dat er een rode vlag was en dat ruïneerde mijn kans op pole, maar we zullen zien. We gaan tot nu toe wel heel goed, want we hebben ons goed hersteld vanaf donderdag."

Eerste pole sinds 2019 voor Leclerc

Het is voor de 23-jarige Leclerc zijn eerste pole sinds de GP van Mexico in 2019. De eveneens 23-jarige Max Verstappen is er nog nooit in geslaagd de GP van Monaco te winnen. Hij wist in 2021 één van de vier races te winnen.

Bij de andere drie GP's was Lewis Hamilton de beste. Hamilton kwam niet verder dan de zevende tijd tijdens de kwalificatie terwijl zijn teamgenoot Valtteri Bottas de derde startplek veroverde.