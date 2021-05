Komende uren wordt duidelijk of Charles Leclerc straf krijgt na zijn crash

Na zijn crash tijdens de laatste minuten van de zinderende kwalificatie, zal het voor Charles Leclerc de komende uren duidelijk worden of hij zijn pole position daadwerkelijk kan verzilveren.

De Ferrari-coureur crashte op identieke wijze van de baan zoals Nicholas Latifi dat deed in de derde vrije training. De crash had tot gevolgd dat de sessie werd afgevlagd, het ontnam ondermeer Max Verstappen de kans om zijn snelle ronde af te maken.

Als de schakelbak van Leclerc vervangen zal moeten worden, dan kan hij daarvoor een straf krijgen waardoor Leclerc zijn pole niet zal kunnen verzilveren. Volgens Ferrari-voorman Binotto gaat de komende uren blijken hoe groot de schade is.

Mattia Binotto on Leclerc's gearbox: "It's too early to know. We are checking it. Let's see in the next hours. Being on pole was not expected. It will be very difficult [to win]. Stop is key, Max is very fast." #f1 #ferrari