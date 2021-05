Leclerc meent dat hij niet expres SF-21 crashte: "Als ik dat wilde doen, had ik het minder hard gedaan"

Charles Leclerc wist tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Monaco zijn SF-21 naar P1 te rijden. Echter, in de slotfase van Q3 crashte hij zijn SF-21 wat de rode vlag tevoorschijn bracht. Veel coureurs konden hierdoor hun snelle ronde niet afmaken. Max Verstappen, bijvoorbeeld, zette op dat moment een paarse eerste sector neer.

Dit voorval doet herinneren aan Michael Schumacher zijn acties tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Monaco in 2006. Schumacher had in de slotfase van de kwalificatie de voorlopig snelste tijd. Echter, tijdens zijn ronde daarna ging hij nét iets te hard - naar eigen zeggen - en kon de bocht in Rascasse niet halen waardoor hij een blokkade vormde. Niemand kon hierdoor een snellere tijd neerzetten.

Leclerc - die zich nu in een soortgelijke positie verkeert - meent, echter, dat hij het totaal niet expres deed. Zo meent hij dat - als hij het wel expres zou doen - hij het wel wat minder hard had gedaan. Zijn wagen is namelijk nu flink beschadigd.

Indien zijn versnellingsbak vervangen moet worden zal Leclerc een gridstraf krijgen. Hij zal dan van P1 terugzakken naar P6. Verstappen schuift dan naar de eerste startplek. Leclerc, echter, liet weten dat hij zich wel zorgen maakt over de achterkant van zijn SF-21. "Voor nu maak ik me zorgen", zo vertelt Leclerc. "Ik hoop dat het allemaal in orde is, maar hoe het er nu uitziet is dat niet het geval."