Sebastian Vettel reed met tranen in zijn ogen door Monaco: "Tranen bleven maar komen"

"Niet ideaal op een circuit zoals dit", zo vat Sebastian Vettel een aantal ongemakkelijke ronden samen die hij in zijn groene Aston Martin reed op het circuit van Monte Carlo tijdens de eerste trainingen in de Grand Prix van Monaco.

De Duitse viervoudig wereldkampioen had iets in zijn oog waardoor de tranen in zijn ogen maar bleven komen. In plaats van de pitstraat op te zoeken om eens flink in zijn ogen te wrijven, reed hij stug door en noteerde zelfs de voorlopig zevende tijd op de klokken.

Via de boordradio zei Vettel zelfs dat het wel leek alsof zijn oog bloedde. Gelukkig was het allemaal niet zó ernstig en na afloop kan Vettel er wel om lachen.

Vettel: "Ik weet niet wat er precies aan de hand was. Ik had mijn eerste runs erop zitten toen er iets in mijn ogen kwam. En toen werd dat erger in de tweede run. Het bloedde niet, maar ik zei dat ik of emotioneel was geworden of dat er iets anders aan de hand was want er kwamen maar tranen en tranen en ik zat steeds maar te knipperen."

Of Vettel soms teveel naar zijn nieuwe vrouwlijke blonde collega heeft gekeken is niet bekend.

Zijn team kon er ook wel om lachen, en maakte een ooglapje voor de snelle Duitser. "Die zou ik maar moeten ophouden, dat houdt mij wellicht veilig voor de rest van het weekend", zo knipoogde hij nog eens.