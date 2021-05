Helmut Marko blij met long run Verstappen: "Die was indrukwekkend"

Red Bull Racing heeft verschillende resultaten geboekt op de eerste dag met vrije trainingen in Monaco. De eerste sessie ging zeer goed, met Sergio Perez die de snelste tijd wist te rijden en Max Verstappen vlak achter hem op de derde plaats.

De tweede sessie verliep qua resultaat zeker niet zoals het Oostenrijkse team had gehoopt. In de tweede vrije training was Ferrari verrassend de snelste auto op de baan in Monte Carlo met Charles Leclerc en Carlos Sainz op de eerste en tweede plaats. Verstappen was zelfs bijna vier tienden langzamer dan Leclerc.

Ferrari domineert

"Sainz reed het relatief makkelijk. Leclerc deed er langer over om die tijd te zetten, maar hij reed ook de eerste sessie niet, dus dat is begrijpelijk", analyseert Helmut Marko de tweede vrije training op Motorsport-Magazin.com.

Marko vervolgt: "In Monaco heb je snel last van het verkeer, dus is het ook goed om te kijken naar de snelste sectortijden als het gaat om de optimale ronde. Daar zijn we nog ver van verwijderd. Ferrari ziet er heel sterk uit en wij zijn op dit moment zwak. De kloof is vrij groot."

In het ongewis

Waarom Red Bull Racing in de tweede vrije training zoveel minder goed liep dan in de eerste vrije training weet het team nog niet.

Volgens Marko ligt dat vooral aan het feit dat er geen vooruitgang is geboekt: "We hebben geen vooruitgang geboekt met de set-up, maar hebben eerder een stap terug gedaan. We moeten gewoon teruggaan naar wat we hadden en dat verfijnen."

Snelheid long runs Verstappen

Een positief teken heeft Marko echter wel gezien. Dat was met name bij Max Verstappen: "De long run was erg indrukwekkend, in ieder geval de twee ronden die Max heeft kunnen rijden. Het is wel duidelijk geworden dat we zaterdag moeten werken aan onze kwalificatiesnelheid."

De kwalificatie in Monaco is extra belangrijk omdat inhalen vrijwel onmogelijk is in de smalle straatjes van Monte Carlo.