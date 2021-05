Alpine opent contractonderhandelingen met Ocon

Laurent Rossi, CEO van Alpine, zegt dat het team al onderhandelingen heeft geopend om ook na 2021 gebruik te kunnen maken van de diensten van Esteban Ocon.

Mercedes-teambaas Toto Wolff geeft leiding aan het management van Ocon en zei dat alle gesprekken over zijn toekomst eerst met Alpine moeten worden gevoerd voordat de Fransman in aanmerking komt voor een Mercedes-stoel. Rossi omschreef dat als 'zeer welwillend' gedrag van de Oostenrijker, aangezien zowel Alpine als Mercedes naar hun opties kijken voor het seizoen 2022.

Betere prestatie dan Alonso

Marcin Budkowski, uitvoerend directeur van Alpine, zei dat de 24-jarige coureur zijn prestaties in 2021 'aanzienlijk verbeterd' heeft, waarbij hij in de eerste races dit seizoen ruimschoots sneller ging dan tweevoudig wereldkampioen en teamgenoot Fernando Alonso.

"Het is iets dat we overwegen", zei Rossi tegen motorsport.com toen hem werd gevraagd of hij de Fransman wilde behouden, voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco. “Esteban doet er alles aan om mij te laten overwegen om hem in het team te houden. Ik zou nonchalant zijn als ik er niet over na zou denken."

“Op dit moment zijn we al in gesprek met zijn managementteam, en dus Mercedes in het algemeen. Esteban is een geweldige coureur, dus ik ben blij dat ik dat soort problemen heb - en dat is eigenlijk niet een probleem maar een luxe!"