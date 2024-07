Hamilton baalt: "Als het warm is zijn we langzaam"

Het team van Mercedes kende niet bepaald een sterke kwalificatie in Hongarije. Lewis Hamilton wist de eer nog enigszins te redden met de vijfde tijd, maar ook hij was niet tevreden. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wees naar de problemen met de temperatuur.

In de afgelopen paar raceweekenden kwam Mercedes goed voor de dag. De Duitse renstal kon de degens kruisen met Max Verstappen en de McLarens. In Oostenrijk wist George Russell te winnen nadat Verstappen en Lando Norris elkaar elimineerden, en in Silverstone kwam Hamilton als winnaar over de streep. Zijn prestatie op zijn thuiscircuit kwam niet uit de lucht vallen en hij reed simpelweg een zeer sterke race.

De verwachtingen voor het raceweekend in Hongarije waren dan ook hoog, dus de vijfde tijd was een teleurstelling voor Hamilton. Bij Sky Sports gaf hij tekst en uitleg: "We kwamen hier om mee te vechten aan kop, dus hier kan je nooit tevreden mee zijn. Ik denk wel dat we een aardige job hebben afgeleverd en dat we alles hebben gedaan wat we konden. De auto heeft een relatief goede pace, maar als we ergens komen waar het warm is zijn we nooit echt snel. Toen de sessie begon was het veel koeler, en toen waren we ook snel. Toen het warmer werd waren anderen sneller."