Christian Horner sneert terug naar Toto Wolff over aankoop toptalent van Mercedes

De baas van Max Verstappen sneert terug naar de baas van Lewis Hamilton. Volgens Christian Horner zal er nog meer personeel dat nu nog op de loonlijst staat bij Toto Wolff's Mercedes overstappen naar Red Bull Powertrains.

Toto Wolff zei dat zijn belangrijkste personeelsleden die nog niet zijn overgestapt zijn misschien wel liever kiezen voor een loopbaan buiten de Formule 1, in plaats van het voortzetten van hun loopbaan onder de vleugels van Red Bull Racing.

Zwaaien met cheque-boekjes

Toto Wolff zei onlangs dat Red Bull de laatste tijd rondstrooit met "loterij-achtige" salarissen in de jacht op personeel van Mercedes. Red Bull Powertrains gaat de motoren in eigen beheer ontwikkelen en neemt de diensten van Honda over na dit seizoen. Daarbij wist Red Bull al vijftien vooraanstaande sleutelfiguren weg te kapen van de motoren divisie van Mercedes. Volgens Wolff waren er maar vijftien overgestapt van de in totaal honderd Mercedes-mensen die zijn benaderd door Red Bull.

Niet alles draait om geld

Red Bull-teambaas Horner zegt nu dat geld niet de enige reden is dat het teampersoneel van Mercedes overstapt naar Red Bull. De fabriek van Mercedes in Brixton ligt slechts zo'n vijftig kilometer van de thuisbasis van Red Bull in Milton Keynes.

Christian Horner bijt van zich af: "Het draait niet alleen om het wapperen met een checque-boekje, maar het gaat over integreren, de mogelijkheid om onderdeel van een team te zijn in plaats van alleen een motorenleverancier."

Magneet voor talent

In gesprek met The Race zegt Horner: "Daarmee hebben we echt toegeslagen en dat is een fundamentele reden waarom wij dit talent hebben weten aan te trekken."

Horner vervolgt: "Formule 1 is een mensen-sport en uiteindelijk ben je zo goed als je mensen zijn. We hebben geweldige faciliteiten, maar we zullen nog briljantere mensen hebben als onderdeel van dit project. Dat is wat ontzettend opwindend is en ik denk dat dit de reden is dat wij zijn als een magneet voor talent.”

Kleinigheidje

Mercedes mede-eigenaar en teambaas Toto Wolff doet voorkomen alsof het verlies van de personeelsleden een kleinigheidje is. Hij zegt dat degenen die de switch hebben gemaakt meer betrokken bi de productie van de motor dan de prestatie van de motoren.

Horner geeft toe dat zij inderdaad niet de meest kostbare geheimen van Mercedes mee zullen brengen naar wat hij noemt de "meest spannende motoren business die in het Verenigd Koninkrijk wordt opgebouwd momenteel". De opbouw van Red Bull Powertrains moet de pijn van het vertrek van Honda uit de Formule 1 doen verzachten doordat Red Bull vanaf volgend jaar dus ook verantwoordelijk is voor de bouw van haar eigen motoren.

"Zij hebben het referentiepunt bepaald in de productie van motoren de afgelopen jaren", aldus Horner over zijn nieuwe personeelsleden. "Dat is voor ons geweldig. Als je begint vanaf nul met een leeg papier, dan wil je zoveel mogelijk talent bijeen brengen als je maar kunt."

Hij vervolgt: "Het is een andere soort uitdaging dan toen ik binnen kwam voor de ontwikkeling van het chassis, want er was toen namelijk een basis van Jaguar en het was toen een kwestie van de zwakheden eruit halen. Nu moeten we echter beginnen met een nieuw leeg papier."