Mazepin bekijkt geen social media: "Die mensen verspillen hun tijd"

Nikita Mazepin zegt dat degenen die kritiek op hem uiten op social media, hun tijd verspillen. Sinds Haas de Russische rookie voor 2021 tekende is de 22-jarige het onderwerp geweest van een voortdurende negatieve campagne op sociale media. Dat kwam vooral nadat er video van een vermeend seksuele intimidatie naar boven kwam.

Handen omhoog

Op een foto die woensdag door Haas van Mazepin werd gepost met zijn hand omhoog, luidt de eerste opmerking op Twitter bijvoorbeeld: "Handen omhoog als aanranding jouw ding is."

Toen hem werd gevraagd hoe hij de negatieve commentaren ervaart, zei de Rus in Monaco: "Om ervaringen op te doen in deze situaties, moet je een actieve gebruiker van sociale media zijn, en dat ben ik zelden. Ik kijk naar een paar dingen over sport of naar het Formule 1-account, wat altijd interessante inhoud is. Maar ik zie niet echt wat mensen schrijven."

"Ik merk het helemaal niet tijdens raceweekenden, omdat ik alleen mijn telefoon gebruik om met het team te communiceren", benadrukt de jonge Haas F1-coureur.