Hamilton spoort FIA aan om te stoppen met Red Bull speciale behandeling te geven

Tijdens de Grand Prix van Spanje viel op dat de achtervleugel van Red Bull Racing mee boog naarmate de auto harder reed. Dit zou naar verluidt de topsnelheid vergroten. Lewis Hamilton echter, is vrij vocaal in het feit dat de FIA Red Bull Racing speciale behandeling aan het geven zou zijn, en is van mening dat zij moeten ingrijpen wat betreft de reglementen omtrent deze flexibele vleugels.

Nadat het raceweekend in Barcelona voorbij was, gaf de FIA dat zijn strenger zouden gaan testen op voor ladingen de achtervleugels zouden moeten kunnen incasseren. Echter, zij beginnen deze tests pas halverwege juni. Tegen die tijd moeten die testen realiseren dat teams minder flexibele vleugels gebruiken.

Echter, de huidige teams hebben - ook na de tests halverwege juni - tot begin juli de tijd om compleet aan de nieuwe reglementen te voldoen. Hamilton heeft daarom aan Sky Sports laten weten dat hij van mening is dat de FIA een "we kijken wel"-houding hanteert, en zodoende Red Bull een voordeel geeft.

"In Baku zal dit zo'n zes tienden opleveren", zo vertelt Hamilton. "We moeten beter ons best doen om ervoor te zorgen dat de FIA hun werk goed doet, snap je?" Echter, ook in andere aspecten is de zevenvoudig wereldkampioen dat de FIA met een dichtgeknepen oog naar het team uit Milton Keynes kijkt.

"Als je kijkt naar de laatste race, bijvoorbeeld, werden wij geïnstrueerd om al onze bandenwarmers om te houden tijdens de kwalificatie", zo vertelt Hamilton verder. "Red Bull mocht hun bandenwarmers er af halen, maar voor de rest mocht niemand anders dat. We moeten ervoor zorgen dat de regels het zelfde zijn voor iedereen."

"We moeten ons beseffen dat de technici die in deze sport werken genieën zijn, dus als je hen de ruimte geeft om dingen om te buigen, dan doen zij dat ook", zo concludeert Hamilton.