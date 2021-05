Max Verstappen geërgerd over suggesties dat aanrijding met Lewis Hamilton kwestie van tijd zou zijn

Max Verstappen doet suggesties van de hand dat hij en Lewis Hamilton elkaar binnenkort wel eens van de baan kunnen gaan rijden. Dat zegt hij in aanloop naar de Grand Prix van Monaco die dit weekend op het programma staat.

Kwestie van tijd

Volgens sommigen is het slechts een kwestie van tijd voordat de twee kemphanen elkaar raken tijdens de wiel-aan-wiel-gevechten tussen de twee titelrivalen.

Zo zei Zak Brown, de baas van McLaren, dat hij de klok er op gelijk kan zetten dat zijn team binnenkort gaat profiteren en kan toeslaan op het moment dat het aan de top van het veld mis zal gaan tussen Verstappen en Hamilton.

Brown: "Het is gewoon een kwestie van tijd totdat beiden (Hamilton en Verstappen, red.) vastberaden genoeg zijn om de ander als eerste door de eerste bocht te laten gaan waarna geen van beiden erdoor komt." Op dat moment zal McLaren kunnen en moeten profiteren, betoogde Brown.

Hamilton - Verstappen: 3 - 0

Tijdens alle vier de Grands Prix tot nu toe gingen Hamilton en Verstappen wiel-aan-wiel-gevechten met elkaar aan zonder brokken te maken. Drie van de races werden gewonnen door Lewis Hamilton, Verstappen won één Grand Prix.

Aanrijdingen voorkomen

Tijdens de persmomenten in aanloop naar de Grand Prix van dit weekend zei Lewis Hamilton dat hij tot nu toe zijn best heeft gedaan om uitwijkende acties te doen om aanrijdingen met Verstappen te voorkomen.

"We hebben er nog 19 te gaan en wij zouden in contact kunnen komen, hopelijk niet", aldus de zevenvoudig Britse wereldkampioen.

Respect

Hamilton vervolgt: "Ik denk dat er een goede hoeveelheid respect tussen ons beiden is. Hij heeft wellicht het gevoel dat hij veel te bewijzen heeft. Ik zit niet echt hetzelfde in de wedstrijd wat dat betreft. Ik denk bijvoorbeeld meer aan de lange termijn met de mentaliteit dat het eerder een marathon is, maar niet zozeer een korte sprint."

Hamilton vervolgt: "Daarmee zal ik doorgaan en ik zal alles doen om zeker te zijn dat wij elkaar niet zullen raken."

Niets te bewijzen

Verstappen reageert daarop en zegt dat hij helemaal niets te bewijzen heeft.

Max Verstappen: "Een aanrijding voorkomen gaat twee kanten op. Wat dat betreft hebben we het goed gedaan, dat is zeker."

Verstappen vervolgt: "Maar inderdaad, we racen hard, we hebben allebei contact tijdens het racen voorkomen. Laten we hopen dat we dat kunnen blijven doen waarbij we op de baan weten te blijven en elkaar hard kunnen blijven racen."

Ergernis

Als Verstappen wordt geconfronteerd met de woorden van Zak Brown reageert Verstappen met ergernis.

Verstappen: "Ik zou echt eerlijk gezegd niet weten wat ik moet zeggen over deze dingen. We proberen nooit te crashen, of wel soms? Het is gewoon goed om wat interessante nieuwskoppen te maken op die manier."

Verstappen vervolgt: "Ik gok zomaar dat het wat meer kijkers trekt als je roept dat het 'gewoon een kwestie van tijd is' in plaats van te zeggen dat we een aantal fantastische races hebben gezien tot nu toe", aldus de geërgerde Max Verstappen.

Vettel komt voor Verstappen en Hamilton op

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel neemt het voor Verstappen en Hamilton op en zegt dat diegenen aan de zijlijn en die niet waarderen hoe close de gevechten waren tussen Hamilton en Verstappen. Diegenen die wijzen op wat er allemaal wel niet mis kan gaan hebben volgens Vettel te weinig waardering voor de gevechten die op de baan worden uitgevochten.

Vettel: "Niemand wil een andere auto of zichzelf uitschakelen, want het risico dat dat fout afloopt is gewoon zo hoog."

Hij vervolgt: "Tot nu toe hebben zij het echt geweldig gedaan en het laat wat mij betreft zien welke wereldklasse deze twee hebben", zo wordt Vettel geciteerd door persbureau REUTERS.