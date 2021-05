Schumacher over behalen Q2: "Als dat niet gebeurt dit seizoen, zou ik best teleurgesteld zijn"

Mick Schumacher heeft een flink doel gezet voor zichzelf en zijn team dit jaar. De Formule 1-rookie rijdend voor het Haas F1 Team wil minstens één keer doorgaan naar Q2. Ondanks het feit dat Haas dit seizoen beslist niet het snelste team is, denkt de Formule 2-kampioen dat dit geen onrealistisch doel is.

Het Haas F1 Team heeft dit jaar qua filosofie een flink risico genomen, zowel op het gebied van coureurs als hoe zijn hun middelen spenderen. Ook al is er voor dit seizoen een zogeheten budget cap ingesteld, kiest Haas ervoor om dit seizoen hun wagen niet door te ontwikkelen. Ook koos het team voor twee rookies met weinig F1-ervaring.

Mick Schumacher en Nikita Mazein rijden dan ook vaak achteraan; de auto is simpelweg te traag, maar de coureurs hebben ook veel moeite om de wagen op de baan te houden. Mick Schumacher is echter positief ingesteld. "Q2 halen is een compleet realistisch doel", zo vertelt Schumacher aan Motorsport.com. "Ik zal uiteraard teleurgesteld zijn als dat niet zou gebeuren dit seizoen - we werken er met zijn allen erg hard voor."

Schumacher is ook van mening dat de prestaties van de Haas afhangen van het circuit waar op geracet wordt. Schumacher: "Er zullen circuits aankomen dit seizoen die ons wat beter liggen", zo vertelt Schumacher verder. "

Ondanks dat het circuit in Spanje ons niet zo goed lag, ben ik nog steeds van mening dat wij een degelijke Grand Prix hebben gereden", zo concludeert Mick Schumacher.