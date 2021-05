Circuit de Barcelona-Catalunya "verdient" volle bak volgend jaar

Afgelopen versie van de Spaanse Grand Prix zaten er tienduizend bezoekers op de tribunes. Het waren uitgelote leden van het circuit die plaats mochten nemen op de grote tribune tegenover de pitstraat. Vanwege de voortslepende covid-pandemie mochten er niet meer fans worden toegelaten langs het circuit.

Volgend jaar moet dat anders: het circuit "verdient" een volle tribunes met toeschouwers volgend jaar. Dat betoogt Josep Lluis Santamaria, de voorzitter van de baan vlakbij Montmeló.

El Mundo Deportivo vroeg de circuitbaas of het eerlijk was dat er onbeperkt publiek in de straten van Barcelona waren, terwijl een dag later slechts tienduizend van hen waren toegestaan langs de baan.

"Het was een eerder goedgekeurd protocol: 50 procent capaciteit voor buitensporten met een maximum van 1000 mensen", zei Santamaria.

Hij vervolgt: "We hopen dat de regels de volgende keer zijn geëvolueerd en veranderd en dat we hier opnieuw het aantal fans kunnen hebben dat een faciliteit met de omvang van het Circuit de Barcelona-Catalunya verdient."

Om dat mogelijk te maken moet het circuit de onderhandelingen met de Formule 1 afronden over de verlenging van het racecontract tot 2022. Op dit moment staat daarvoor nog geen handtekening op papier.

Josep Lluis Santamaria: "Het is heel gemakkelijk om met ze te praten - we hebben veel vergaderingen gehad en werken aan de verlenging die we willen met een langetermijncontract."

Hij pleit voor een scenario vergelijkbaar met vorig seizoen overboord wordt gezet, waarin circuit-officials alleen een verlenging van het racecontract met één jaar konden overeenkomen.

Josep Lluis Santamaria: "Ik moet die optie volledig uitsluiten," hield Santamaria vol. "Na 31 jaar Formule 1 hier, wil ik nog minstens 30 jaar een race organiseren. Stefano Domenicali heeft ons verteld dat ze vinden dat de Formule 1 in Barcelona moet zijn en dat we ons moeten inspannen om de faciliteiten te verbeteren."

F1-organisatoren komen onder grote druk te staan ​​door opwindende en lucratieve nieuwe projecten zoals de aanstaande Miami GP, beseft ook de Spaanse organisator.

Josep Lluis Santamaria: "Het wordt steeds moeilijker voor ons, maar we hebben 31 opeenvolgende Grand Prix achter de rug en niet veel andere circuits kunnen dat zeggen", zei Santamaria.

Hij besluit: "Dat wordt niet alleen hoog gewaardeerd door de teams, maar ook door de Formule 1."

Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.