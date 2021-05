Max Verstappen heeft steun van Sergio Perez hard nodig in titelstrijd

Red Bull Racing leunt ook dit seizoen tot nu toe vooral op de prestaties van Max Verstappen. Zijn nieuwe teamgenoot Sergio Perez moet duidelijk nog wennen aan zijn nieuwe werkomgeving, al blonk de Mexicaan in de kwalificatie voor de Grand Prix op Imola uit met een knappe tweede plaats. In de races is Perez echter nog niet in staat gebleken om Verstappen te helpen in de strijd met Mercedes.

Verstappen is meestal op zichzelf aangewezen en dat is een nadeel, zo bleek tijdens de Grand Prix van Spanje eens te meer. Mercedes en Lewis Hamilton konden door de rugdekking van Valtteri Bottas een gecalculeerde gok wagen met de strategie, waardoor ze de winst naar zich toetrokken. "Ik ben altijd alleen in het gevecht", stamelde Verstappen na afloop van de race in Barcelona.

De Nederlander kan de steun van Perez goed gebruiken, ziet ook oud Formule 1-coureur Jacques Villeneuve. "Verstappen is het gewend om altijd op de limiet te rijden en aan te vallen. Wat hij nu hard nodig heeft, is een goed tempo van zijn teamgenoot om hem te ondersteunen in het duel met Mercedes", aldus de wereldkampioen van 1997 tegenover SpeedWeek.com.

Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko is een zelfde mening toebedeeld. "Ja", antwoordde hij op de vraag van Motorsport-Magazin.com of Verstappen de race in Spanje had kunnen winnen. "Met Perez in de nabijheid van de voorste twee, dat zou de oplossing zijn geweest. Dan had Hamilton eerst Perez moeten passeren en dat was hem dan zeker niet gemakkelijk gemaakt."