Helmut Marko geeft toe: "We moeten onze achtervleugel aanpassen"

Red Bull Racing moet de achtervleugel van de RB16B ietsjes aanpassen om te voldoen aan de nieuwe richtlijnen die de internationale autosportbond FIA vanaf de Grand Prix van Frankrijk hanteert. De federatie let vanaf het weekend in Paul Ricard strenger op het doorbuigen van bepaalde onderdelen, zoals bijvoorbeeld de achtervleugel.

Dit balletje is gaan rollen nadat Mercedes-coureur Lewis Hamilton tijdens het Grand Prix-weekend in Spanje wat zei over een mogelijke flexi-vleugel bij Red Bull Racing. De FIA voelde zich geroepen om in te grijpen en verzwaart de tests waarmee ze de beweegbaarheid van dat soort aerodynamische onderdelen controleert. Met alle gevolgen van dien.

Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko geeft toe dat Red Bull Racing moet handelen, maar bagatelliseert de impact. "Dit is het oude liedje. In de jaren dat we titels wonnen, moesten we ook twee of drie keer per seizoen onze voorvleugel aanpassen. De FIA stelt de reglementen samen en de teams proberen die optimaal te benutten. Maar dit is geen specifiek Red Bull-probleem, andere teams zullen hier net zo veel last van hebben", deelde hij aan Motorsport-Magazin.com mede.

Volgens de geruchten treft deze maatregel vooral het team van Alpine. Marko vervolgt: "We houden er rekening mee dat we minimale aanpassingen aan onze achtervleugel door moeten voeren vanwege de nieuwe interpretatie van de reglementen die aanstaande is. Het is een andere interpretatie dan voorheen. We berekenen nog wat dit ons aan rondetijd gaat kosten. Maar het zal niet doorslaggevend zijn in de strijd om het kampioenschap."