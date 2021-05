Alonso: "Max Verstappen beste coureur van dit seizoen tot nu toe"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen is tot nu toe de uitblinker van dit seizoen. Dat stelt Alpine-collega Fernando Alonso na de eerste vier races van 2021. Verstappen bleek daarin een luis in de pels van regerend wereldkampioen Mercedes, dat ondanks een moeizame aanloop toch weer over de snelste auto lijkt te beschikken. Maar Red Bull Racing is niet ver weg.

In Bahrein waren Verstappen en Red Bull Racing misschien zelfs wel sneller dan Lewis Hamilton en Mercedes, maar verloren ze de race op tactiek. In Imola waren de omstandigheden verraderlijk waardoor daar weinig conclusies aan verbonden kunnen worden. In Portugal en Spanje was Mercedes de sterkere van de twee titelkandidaten, maar Verstappen doet zijn best om dat verschil te verbloemen.

Daar slaagt hij heel aardig in, vindt Alonso. "In de Formule 1 is het heel lastig om coureurs met elkaar te vergelijken", vertelt de Spanjaard aan F1-Insider.com. "De een is sneller over één ronde, de ander is goed bij de start, weer een ander is enorm consistent of juist super agressief. Voor mij persoonlijk is Max Verstappen de beste coureur van dit moment, zeker van het seizoen tot nu toe."

"Ik kijk graag naar hem als coureur. Hij gaat altijd vol in de aanval. Als Max derde ligt en sneller is dan degene voor hem, dan weet je gewoon dat er iets gaat gebeuren. Hij zal sowieso iets proberen om een plekje te winnen. Dat is een manier van rijden die onvermijdelijk gepaard gaat met foutjes, maar het is geweldig voor de fans om te zien", aldus de tweevoudig wereldkampioen.