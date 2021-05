Bottas stond op het punt Mercedes te bellen: "Ik ben er klaar mee"

Valtteri Bottas heeft zijn recente bewering extra kracht bijgegeven dat hij de Formule 1 bijna wilde verlaten na een pijnlijk seizoen in 2018. De Fin heeft nu onthuld dat hij tot de eerste dagen van 2019 nog steeds overwoog om Toto Wolff te bellen om hem te vertellen dat hij 'klaar' was.

In de nieuwste serie Netflix-docuseries ‘Drive to Survive’ had Bottas gezegd dat hij ‘overweegt te stoppen en op te geven’ nadat hij van Mercedes de opdracht had gekregen om zijn teamgenoot Lewis Hamilton te laten passeren tijdens de Russische Grand Prix van 2018.

Een ander bijzonder dieptepunt tijdens dat seizoen was in Azerbeidzjan, waar hij de race met nog drie ronden te gaan leidde toen hij een lekke band kreeg en de race niet kon uitrijden.

Bottas vertelde aan GP Racing magazine dat hij na de race naar zijn hotelkamer ging, op zijn knieën viel en 'huilde als een kleine baby'.

Het seizoen van 2018 bleek de enige van Bottas 'vier volledige seizoenen met Mercedes tot nu toe te zijn waarin hij geen race wist te winnen en als vijfde eindigde in het kampioenschap. Aan het einde van dat seizoen dacht hij serieus na over zijn helm aan de wilgen te hangen. Uiteindelijk pakte hij niet de telefoon en bleef hij doorgaan met Mercedes.