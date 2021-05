5 jaar geleden: Max Verstappen wint eerste race met Red Bull Grand Prix van Spanje

Vandaag is het precies 5 jaar geleden dat Max Verstappen zijn debuut maakte bij Red Bull Racing. Een debuut dat iedere Formule 1-fan zich altijd nog zal herinneren. Als 18-jarige won de Nederlander de Grand Prix van Spanje, waarmee hij de jongste winnaar ooit werd in de F1.

Het was een bijzondere dag, 5 jaar geleden. Mercedes was dominant, maar een kans op het podium zou toch misschien mogelijk moeten zijn. Uiteindelijk door het verloop van de race duidelijk dat er veel meer inzat dan alleen het podium. Dat Verstappen direct zijn eerste race bij een topteam won, was echter bijzonder te noemen, en ook de manier waarop.

Wil je het raceverslag nog eens lezen, of de foto's van die dag bekijken? Hieronder hebben we een selectie gemaakt.

Max Verstappen vervangt Kvyat bij Red Bull Racing

Startgrid Grand Prix van Spanje 2016

Max Verstappen wint Grand Prix van Spanje

Jos Verstappen: "Dit is ongelofelijk"

Max Verstappen: "Dit is geweldig!"

Moeder Max Verstappen: "Ik heb alleen maar gehuild van blijdschap"

Olav Mol: "Dat ik dit mee mag maken als commentator"

Kimi Raikkonen: "Blij voor Max Verstappen, teleurgesteld in mezelf"

Sebastian Vettel: "Dit is de dag van Max"

Horner: "Lof voor manier waarop Jos Verstappen Max heeft begeleid"

Ricciardo: "Strategie kostte mij de overwinning"

Foto's - de historische overwinning van Max Verstappen in Spanje 2016