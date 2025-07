Exit dreigt voor Tsunoda: ‘Hij haalt het einde van het seizoen niet’

Voormalig HaasF1 -teambaas Guenther Steiner heeft zich sterk uitgesproken over de onzekere toekomst van Yuki Tsunoda bij het tweede Red Bull Racing. In de Red Flags Podcast reageerde hij op geruchten rondom de positie van de Japanner, die onder toenemende druk lijkt te staan na een reeks tegenvallende prestaties. "Hij moet punten pakken, anders denk ik echt dat hij er voor het seizoen nog uit ligt. Hij staat tot het einde van het seizoen vast, maar het kan daarvoor al gebeuren," zei Steiner stellig.

Tegenvallende prestaties

Tsunoda heeft dit seizoen nog weinig indruk kunnen maken. Zijn hoogste klassering tot nu toe is een negende plaats, onvoldoende in de ogen van Steiner, die bekendstaat om zijn rechtlijnige aanpak in de Formule 1. "Hoeveel jullie, wij, ook houden van Yuki, ik doe dat ook, is dit wel een ding. Hij moet prestaties leveren," vervolgde hij over de teamgenoot van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.

De Formule 1-veteraan uit Italië, die jarenlang aan het roer stond bij Haas en uitgroeide tot een publieksfavoriet door zijn directe stijl (zoals te zien in de Netflix-serie Drive to Survive), schuwt de harde realiteit niet. Hij wijst op de veranderende machtsverhoudingen binnen Red Bull, nu voormalig teambaas Christian Horner het veld lijkt te moeten ruimen.

"We laten Horner gaan, we hebben Lawson vervangen... dit is één van die dingen. Als hij zich niet verbetert, dan zal hij hier niet lang meer rondrijden," aldus Steiner. Met Isack Hadjar op poleposition als vervanger lijkt het lot van Tsunoda inderdaad aan een zijden draadje te hangen. Binnen het Red Bull-programma is de druk op jonge coureurs altijd groot, en met de machtsverschuivingen in de top kan er zomaar sneller ingegrepen worden dan verwacht. Tsunoda zal dus snel moeten leveren. Anders zou zijn F1-toekomst weleens in gevaar kunnen komen, misschien zelfs nog voor de vlag van het seizoen 2025 valt.