'Red Bull geeft Liam Lawson contract voor 2026'

Liam Lawson heeft een lastige eerste helft van het seizoen achter de rug. Na twee Grands Prix verloor hij zijn zitje bij Red Bull Racing, en werd hij teruggeplaatst naar Racing Bulls. Daar kende hij een aantal zware weekenden, maar inmiddels lijkt het erop dat hij in 2026 'gewoon' op de grid staat.

Lawson werd eind vorig jaar door Red Bull aangekondigd als de opvolger van Sergio Perez. Het was de verwachting dat de Nieuw-Zeelander in staat was om Verstappen rugdekking te geven, maar na twee teleurstellende races in Australië en China kwam Red Bull terug op dat besluit.

Steeds beter in vorm

Lawson werd teruggezet naar Racing Bulls, en werd vervangen door Yuki Tsunoda. Bij Racing Bulls vormt Lawson nu een rijdersduo met de jonge Isack Hadjar, en hij begint steeds beter in vorm te komen. De Nieuw-Zeelander staat nu op 12 WK-punten, en hij staat op de zestiende plaats in het wereldkampioenschap.

Nieuwe kans

Hij heeft echter nog geen zekerheid voor de toekomst, maar de kans lijkt klein te zijn dat hij zijn zitje gaat verliezen. Volgens de New Zealand Herald is de kans groot dat Red Bull Lawson ook in 2026 de kans geeft bij Racing Bulls. Hij zal dan de ervaren coureur blijven bij het Italiaanse zusterteam van Racing Bulls.

Belangrijke rol bij Racing Bulls

Volgens de Nieuw-Zeelandse krant wil Red Bull ten minste één coureur met meer ervaring bij Racing Bulls houden. Dit zou men willen doen met het oog op de nieuwe reglementen die vanaf volgend seizoen gaan gelden in de Formule 1.

De New Zealand Herald stelt dat Lawson dit seizoen een belangrijke rol speelt bij het team van Racing Bulls. Hij zou een grote rol hebben bij de ontwikkeling van de huidige auto, en hij zou een soort mentorrol op zich hebben genomen voor zijn jongere teamgenoot Isack Hadjar. De jonge Fransman staat overigens wel boven Lawson in het wereldkampioenschap. Hadjar staat elfde met 21 WK-punten achter zijn naam.