Steiner strijkt meer met de hand over het hart voor onervaren line-up

Haas F1-teambaas Günther Steiner is een beetje uitgegroeid tot cultheld in de paddock, mede dankzij de Netflix-serie Drive to Survive. Daarin is te zien hoe de Italiaan bij vlagen pijnlijk eerlijk over zijn coureurs is en niet schroomt om hen, al dan niet verpakt in een grapje, de waarheid te vertellen. Dat kon bij routiniers als Romain Grosjean en Kevin Magnussen, maar nu met debutanten Mick Schumacher en Nikita Mazepin heeft hij zijn aanpak moeten veranderen.

Hij strijkt noodgedwongen meer met de hand over het hart voor zijn onervaren line-up. Steiner: "Ik pas me aan, ik ben rationeel. Ik besef dat onze huidige rijders nooit eerder Formule 1 hebben gereden. Ze nu onder druk zetten zou verkeerd zijn, aangezien je dan een verkeerde tegenreactie uitlokt. Ze moeten leren, ze moeten vertrouwen opdoen. Je moet ze eerst opbouwen voordat je ze onderuit kunt halen. Dat probeer ik te doen door hen vertrouwen te schenken zodat zij goed kunnen presteren. Wat er daarna gebeurt, zien we dan wel weer."

Het is een kwestie van leren en ervaring vergaren. De Formule 1 is vooral voor Mazepin tot nu toe een harde leerschool. De jonge Rus valt voorlopig vooral op door vaak van de baan te spinnen en rare acties waarmee hij andere rijders in de weg rijdt. Ook in de eerste vrije training in Spanje belandde hij weer in de grindbak.

"Nikita ging de baan op met de hardste compound en had moeite om de grip te vinden", zegt Steiner daarover. "Maar door de huidige bandenselectie waar we aan vast zitten, hebben we geen andere keus dan hem op dat moment met de hardste banden de baan op te sturen. Dat leggen we uit om onze rijders in te laten zien hoe alles werkt en wat we doen om het beste te maken van de situatie. Soms kunnen we onze coureurs niet veranderen, maar het belangrijkste is nu om ze op te bouwen zodat ze vertrouwen krijgen om in een later stadium goede prestaties te leveren."