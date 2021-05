Red Bull Racing onaangedaan door strenger toezicht op flexi-vleugels

Bij Red Bull Racing heeft men schouderophalend gereageerd op de berichten dat de internationale autosportbond FIA vanaf de Grand Prix van Frankrijk strenger gaat toezien op de flexibiliteit van de vleugels. Mercedes-coureur Lewis Hamilton sprak in Spanje over een doorbuigende achtervleugel bij de RB16B en de federatie zag zich gedwongen om te handelen.

Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko denkt er zo het zijne van, maar maakt zich geen zorgen. Aan F1-Insider.com liet hij weten: "Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft Lewis Hamilton aangezet tot deze stemmingmakerij. Wij zijn er kalm en gelaten onder. Wij hebben alle controles tot nu toe glansrijk doorstaan en zullen dat ook bij toekomstige controles blijven doen. Dit toont maar aan hoe serieus ze ons nemen bij Mercedes."

Volgens Sport1-verslaggever Ralf Bach heeft de FIA het vizier ook niet eens zozeer op Red Bull Racing gericht. "Tot ongenoegen van Mercedes heeft de FIA het niet op de werkgever van Max Verstappen gemunt, maar meer op Alpine. Het fabrieksteam van Renault is volgens de verhalen een meester in flexibiliteit van onderdelen", schrijft hij.

Alpine introduceerde in Portugal een pakket vernieuwingen en sindsdien heeft de Franse renstal een stijgende lijn te pakken. Het team van Fernando Alonso en Esteban Ocon mengt zich steeds nadrukkelijker in de strijd achter Mercedes en Red Bull Racing, en knokt vooral in de kwalificaties met McLaren en Ferrari. In de races zakt Alpine tot nu toe nog wel wat terug, tot net in of buiten de top tien.