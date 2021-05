Goede kwalificatie in Spanje stemt Esteban Ocon hoopvol voor Monaco

Alpine heeft na een moeizaam begin een stijgende lijn te pakken, getuige het feit dat beide coureurs bij de Spaanse Grand Prix Q3 bereikten. Esteban Ocon en Fernando Alonso konden hun goede uitgangsposities in de race niet vasthouden, maar de updates voor de A521 lijken wel aan te slaan. En de goede kwalificatiesnelheid is veelbelovend voor de volgende race.

Die vindt namelijk plaats in Monaco, op een krap stratencircuit waar inhalen schier onmogelijk is. Ocon ruikt mogelijkheden. "In vergelijking met het begin van het seizoen voelen we ons nu veel beter in de auto. We weten waar we ons moeten verbeteren en de race is duidelijk een punt van aandacht, maar we gaan met een lach naar Monaco omdat het allemaal de goede kant op gaat."

"Gezien onze performance in de kwalificatie in Spanje zouden we het in Monaco goed moeten doen", vervolgt de Fransman. "Ik hoop dat we daar minstens net zo goed kunnen presteren als in Barcelona. Dan kunnen we het Ferrari en de andere teams in de subtop lastig maken. Ik heb vertrouwen. De racesnelheid is een ander verhaal, maar dat is in Monaco minder van belang."

In de wedstrijd zakt Alpine vooralsnog een beetje terug. "We zijn langzamer dan Ferrari en McLaren op racesnelheid. Het is pas twee weekenden zo geweest dat de auto in de race minder goed aanvoelde dan tijdens de kwalificatie, dus we moeten oppassen om geen voorbarige conclusies te trekken. Maar duidelijk is dat we zondag moeite hadden om het tempo bij te benen, meer dan op zaterdag", aldus Ocon.