Toto Wolff wil Lewis Hamilton voor meer dan één jaar vastleggen

Lewis Hamilton kan wel eens op weg zijn naar zijn achtste wereldtitel in de Formule 1 en als het aan Toto Wolff ligt, blijft de Brit ook de komende jaren verbonden aan Mercedes. Terwijl de contractonderhandelingen vorige winter tot zelfs begin februari duurden om slecht het contract voor 2021 rond te krijgen, zei Lewis Hamilton afgelopen weekend ineens dat hij nog graag vóór de zomerstop opnieuw de pen naar het papier zou willen bewegen.

Toto Wolff wil dat Lewis Hamilton niet voor slechts één seizoen zijn contract zal verlengen: Wolff wil een meerjarige deal met Sir Lewis overeen komen. Wolff geeft nu aan niet ieder jaar met Hamilton om tafel te willen voor jaarlijkse deals.

De Oostenrijkse teambaas zegt: "Ja, dat zou het moeten zijn", als hem wordt gevraagd of het niet beter is om een meerjarig contract te tekenen met Hamilton.

No stress

Toto Wolff: "We willen niet elk jaar in een stressvolle situatie verkeren waarin we absoluut proberen races te winnen en moeten onderhandelen. Ik heb liever dat dat niet elk jaar gebeurt", voegde Wolff eraan toe.

Opgesloten met elkaar

Hij vervolgt: "We hoeven maar een dag of twee samen door te brengen, het daar neer te zetten en te beslissen wat de moeilijke punten zijn. We zullen dan de deur op slot doen en niet naar buiten lopen voordat het uitgevogeld is. Dat werkt het beste voor ons en het heeft in het verleden ook het beste voor ons gewerkt."

Nog geen ouderdomskwalen

De nu 36-jarige coureur staat aan de vooravond van een ongekende achtste coureurstitel, denkt Wolff. Volgens de Mercedes-teambaas zijn er nog weinig ouderdomskwalen te ontdekken bij de snelle Brit, en dus kan hij voorlopig nog wel blijven racen.

"Zolang Lewis mentaal en fysiek voor zichzelf blijft zorgen, zich mentaal en lichamelijk blijft ontwikkelen, kan hij veel langer doorgaan", meent Wolff.

Bottas of Russell?

Een andere belangrijke vraag voor Wolff is ongetwijfeld of hij Valtteri Bottas moet behouden of hem uiteindelijk moet vervangen door George Russell. De nieuwste speculatie komt op gang nu de Fin niet happig leek om Lewis Hamilton zomaar voorbij te laten komen in Barcelona. Er leek onwil om teamorders zomaar te accepteren.

'Never change a winning team'

Het werd in de gloriejaren van Michael Schumacher bij Ferrari vaak aangehaald: 'Never change a winning team'. Het gouden orkest bij Ferrari werd gevormd door Michael Schumacher en tweede viool Rubens Barrichello met op de achtergrond een jarenlang onveranderde samenstelling aan sleutelfiguren. Het waren bandenfluisteraar Kees van de Grint van Bridgestone, teambaas Jean Todt, technisch directeur Ross Brawn en meesterontwerper Rory Byrne die samen een harmonieus geheel vormden rondom Michael Schumacher.

Daarom stelt de Finse commentator Ossi Oikarinen van omroep C More dan ook hardop die vraag: waarom zou je het team van Mercedes willen veranderen?

Ossi Oikarinen: "Wanneer moet een winnend team worden ontbonden, en waarom? Als er een andere coureur wordt ingezet, kan hij dan goed opschieten met Hamilton en kan hij beter presteren voor het team? Het zijn grote vragen voor het team."

De vraag stellen is 'm beantwoorden, zou je bijna denken. Wat denkt u ervan? Wij lezen het graag hieronder in de comments.