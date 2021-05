Lewis Hamilton wil ineens snel om tafel voor contractbesprekingen

Lewis Hamilton wil ineens om tafel met Toto Wolff om nog voor de zomervakantie in Augustus rond te zijn met Mercedes over een deal voor volgend seizoen.

Eerder hield de zevenvoudig wereldkampioen de boot nog af en leek hij geen haast te hebben met de contractbesprekingen. De contractbesprekingen voor dit seizoen sleepten zich maanden lang voort en werden pas afgelopen winter afgesloten met als resultaat een een-jarig contract voor het huidige seizoen.

Hamilton: "We willen niet meer in de positie komen waarin we ons in januari en februari nog bevonden", zo vertelde Hamilton na zijn zege tijdens de Spaanse Grand Prix.

"Het heeft mijn hele winter geruineerd en ik weet zeker dat het voor Toto ook niet leuk was, als het gaat om even niets hoeven en tot rust komen. Ik denk dat we ons gezonde verstand moeten gebruiken."

"Uiteraard hoeven we niets te overhaasten, maar ik denk dat we verstandig moeten zijn en met de gesprekken moeten beginnen."

Zulke gesprekken zijn volgens Hamilton niet eenvoudig. "Ze zijn heel erg complex, het is nooit een super-simpele procedure en dus kunnen we hopelijk snel starten zolang het maar niet het daadwerkelijke werk in de weg staat."

"We hebben nog negentien races te gaan, maar het zou geweldig zijn als we iets voor de zomer-break hebben bereikt, zodat we tijdens die vakantie allebei een duidelijk beeld hebben voor de toekomst", aldus Lewis Hamilton.