Red Bull Racing zoekt meer racesnelheid om Mercedes te kunnen bijbenen

Bij Red Bull Racing zal men naarstig opzoek zijn naar racesnelheid om het team van Mercedes te kunnen bijhouden dit seizoen. Zoals Olav Mol maandag zei op NPO Radio 1, zal het team van Max Verstappen er ook alles aan gelegen zijn om de druk er maximaal op te houden bij Mercedes.

Red Bull Racing is dichterbij dan ooit, en daarom zal het team graag hard willen terug slaan in de komende Grands Prix.

De Red Bull-bolide moet sneller

Max Verstappen zei: "Het is een beetje zoals dit het hele seizoen geweest, het lijkt in de kwalificatie alsof we heel sterk zijn en daarna worstelen we meer tijdens de race. We hebben gewoon een snellere auto nodig, dat is vrij simpel, dan hoef je niet meer in een situatie als deze te komen en daar moeten we op focussen."

Mercedes-baas Toto Wolff gebruikt woorden in dezelfde strekking. Hij zei na de Grand Prix van Spanje: “Qua snelheid lijkt Red Bull in het voordeel te zijn op de zaterdag, en op zondag gaat het meer onze kant op. Onze auto lijkt goed te zijn voor de banden.”

Mercedes loopt 29 punten uit op Red Bull Racing

Mercedes staat nu na vier Grands Prix al 29 punten voor op Red Bull Racing in de voorlopige WK-stand. Het team van Max Verstappen zal dan ook flink aan de bak moeten om in Monaco met een snellere racesnelheid aan de start te verschijnen. Zo zal Red Bull willen voorkomen dat Sir Lewis Hamilton niet nog eens in staat is om gaten groter dan 20 seconden dicht te rijden waardoor de Brit zich extra pitstops kan veroorloven.

Perez nodig aan het front

Ook zal Sergio Perez er alles aan gelegen zijn om voor het eerst dit seizoen in de top-drie te kunnen finishen om zo een rol van betekenis te kunnen spelen ook wat betreft de strategie van Red Bull Racing.

De straten van Monaco waren voor Verstappen tot nu toe nog geen veilige haven. Lewis Hamilton wist drie keer de prestigieuze Grote Prijs van Monaco te winnen. Vorig jaar werd er niet gereden in heet prinsdom omdat de Grand Prix werd gecanceld vanwege de covid crisis.