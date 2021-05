Olav Mol: "Mercedes heeft nog steeds de snelste auto"

Olav Mol zegt in gesprek met Sven Kockelman op NPO Radio 1 dat de Mercedes nog altijd de snelste auto is. Dat bleek gisteren tijdens de Grand Prix van Spanje, waarbij Lewis Hamilton de Red Bull van Verstappen kon verslaan. Mol sprak in het programma over zijn boek Een Tweede Leven Met Formule 1.

Volgens Mol heeft Red Bull Racing wel op indrukwekkende wijze het gat gedicht, is Mercedes nog altijd het team to beat.

Lakmoesproef

De Spaanse Grand Prix zou de lakmoesproef moeten zijn die laat zien hoe de verhoudingen nu echt liggen. Olav Mol: "Je moet toegeven dat de Mercedes nog altijd de snelste auto is. Het is een pijnlijk maar een voldongen feit. Je praat dan niet over dat de Mercedes seconden sneller is dan de rest, maar dat gaat soms over een paar tienden per rondje of soms nog minder. Soms zaten ze in rondetijd een paar honderdsten bij elkaar vandaan."

Mol vervolgt: "Mercedes is natuurlijk al zes jaar lang de macht, daar moet je reëel inzijn. Voor dat je die er vanaf duwt is één, In de kwalificatie zat Max er dan 0,036 achter, dat was een jaar geleden nog zeven tienden van een seconde dus ze hebben echt een enorme stap gemaakt."

Hamilton stijgt boven zichzelf uit

Mol ziet dat Lewis Hamilton daardoor boven zichzelf uitstijgt. "Max drijft daardoor Lewis ook weer naar een ander niveau. Max haal op de moment het beste in Lewis Hamilton naar boven. Ik denk dat hij beter is dan ooit en we realiseren nu dus ook dat hij de laatste jaren dat hij kampioen werd eigenlijk nooit echt bedreigd werd en nooit helemaal tot het gaatje moest gaan en nu moet hij dat wel doen. En die blijdschap die merk je, je ziet het aan hem als hij uit de auto stapt. Het ligt belachelijk dicht bij elkaar.

Tot het gaatje

Volgens Olav Mol betekent dit dat beide titelkandidaten 'down the wire' zullen gaan. "Als Verstappen en Red Bull, ze moeten echt nog wat aan die auto doen want ze weten dat het aan het poppetje Max niet zal liggen; Hij haalt er altijd het maximale uit aan wat hij onder zijn kont heeft zitten. Hij zal tot een meter voorbij de finish gas blijven geven, terwijl anderen meestal tegen het einde van de wedstrijd het hoofd zullen buigen en denken: "Dit is het dan en ik zal mijn 'plekkie' gaan verdedigen." Verstappen zal altijd door blijven stampen."

Red Bull Racing de druk erop blijven houden

Ze zullen de auto op kleine puntjes moeten verbeteren. En het belangrijkste wordt nu dat hij binnen twee á drie wedstrijden er wel weer één gaat winnen want Hamilton loopt steeds zeven punten uit als Max tweede wordt. Dat is de mazzel, want als Bottas er wel tweeds tussen zou zitten zou dat gat snel groter worden. Stel dat Lewis 25 punten voorsprong zou hebben dan zou hij rustig achter Verstappen aan kunnen rijden en weten dat hij hem nog niet inhaalt in de Wk-stand. Dus ze moeten ook de druk er op zien te houden en de eerste de beste mogelijkheid daarvoor is tijdens de Grand Prix van Monaco", besluit Mol.