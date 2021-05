Nikita Mazepin verbaast vriend en vijand: Hij knielt vooraf aan Spaanse GP

Nikita Mazepin verbaasde vriend en vijand voorafgaand aan de Spaanse Grand Prix. De Russische coureur knielde voorafgaand aan de race tijdens de startgrid-procedure.

De rookie verduidelijkte dat het geen gebaar was uit solidariteit met Lewis Hamilton die vorig jaar de kniel-ceremonie begon tijdens de Black Lives Matter-protesten.

De Russische coureur legde uit dat hij knielde voor hele andere redenen.

Mazepin: "Ik besloot te knielen om respect te tonen voor die veteranen en mensen die 76 jaar geleden het leven lieten in de oorlog", drong de Haas-coureur aan.De 22-jarige Mazepin droeg ook een eerbetoon aan het lint van Sint-Joris op zijn helm, waarvan hij zei dat het een eerbetoon was aan de 'Dag van de Overwinning'. Dat is in Rusland de feestdag om de nederlaag van de nazi's in 1945 te vieren.

"Deze dag is erg belangrijk", zegt hij tegen Match TV.

"Mijn familie, mijn grootouders, namen deel aan de oorlog. Gisteren zag ik uit de statistieken dat het een feestdag is die voor Russen nog belangrijker is dan nieuwjaar."

Op en naast de baan is het debuutseizoen van Mazepin tot nu toe bijna rampzalig, maar hij zegt dat hij de basis voor de toekomst blijft leggen.

"Ik herinner me uit de andere race-categorieën hoeveel meer ik wist in het tweede en derde jaar van een jaar", vertelde Mazepin. "Er valt veel te leren."